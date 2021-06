K imi Raikkönen hat ihn abgestimmt. Sie wissen schon, der Finne, der niemals lacht. Auto fahren kann er, und offiziell fährt er in der Formel 1 in Alfa-Farben. Es bot sich also an, die Giulia GTAm von ihm abschmecken zu lassen. Und wir geben gern den Vorkoster. GTAm steht dabei für Gran Turismo Alleggerita, also etwa Reisewagen in Leichtbauweise. Das kleine "m" (für modificato) ist die nochmals schärfere Variante. Bei dieser würzigen Giulia hat man den Eindruck, hier ist jedes Teil der normalen Giulia QV ausgebaut, angefasst und verbessert worden. (Wichtige Tipps für den Autokauf im Internet.) imi Raikkönen hat ihn abgestimmt. Sie wissen schon, der Finne, der niemals lacht. Auto fahren kann er, und offiziell fährt er in derin Alfa-Farben. Es bot sich also an, dievon ihm abschmecken zu lassen. Und wir geben gern den Vorkoster. GTAm steht dabei für, also etwa Reisewagen in Leichtbauweise. Das kleine "m" (für modificato) ist die nochmals schärfere Variante. Bei dieser würzigenhat man den Eindruck, hier ist jedes Teil der normalenausgebaut, angefasst und verbessert worden.

Mit viel Carbon spart die Giulia GTAm 100 Kilogramm

Sportlimousine auf Diät: Mit reichlich Carbon ist die Giulia GTAm 100 Kilo leichter als eine Giulia QV. ©Lena Willgalis / AUTO BILD lauterer Auspuffanlage. Hier hatte jeder Handgriff seinen Sinn, vor allem Leicht-Sinn, wie der Name ja schon sagt. 100 Kilogramm soll der Sonderling weniger auf die Waage bringen als eine Giulia Quadrifoglio. Wie das geht? Jede Menge Kohlefaser, zum Beispiel für Kardanwelle, Motorhaube, Dach, Sitzschalen und Stoßfänger. Dazu Auspuffanlage in Titan, leichtere 20-Zoll-Räder mit Zentralverschluss und schlankere Fahrwerksfedern. Es wird noch krasser. Die Rückbank flog raus, die hinteren Scheiben sind in Polycarbonat gefertigt, dazu Sechspunktgurte, Überrollbügel und Schlaufen als Türöffner. Zusätzlich zur radikalen Diät wurde der Giulia weiterer Feinschliff verordnet. Wir reden hier nicht von Schickimicki, feinerem Leder oder.

Die Aerodynamik kommt aus dem Formel-1-Windkanal

Sauber: Alfas Formel-1-Partner zeichnet für die Aerodynamik der scharfen Giulia verantwortlich. ©Lena Willgalis / AUTO BILD Aerodynamik wurde für mehr Abtrieb im Windkanal des Formel-1-Partners Sauber entwickelt und abgestimmt. Den Frontspoiler kann man nach vorn herausziehen, das obere Blatt des Monster-Heckflügels lässt sich im Winkel verstellen. Dazu diverse Finnen am Unterboden, heftiger Diffusor und, und, und. Alfas Formel-1-Piloten 50 Millimeter breitere Spur vorn und hinten, noch sportlicheres Set-up sowie spezielle Michelin-Cup-2-Reifen. Und wie fährt das Ding? Beim Einsteigen fällt man tief in die Vollschalensitze, dann Hosenträgergurte einrasten, und los geht's. Grinsen schon beim Blick in den Rückspiegel, Bügel und Bügelbrett lachen einen an. Der Biturbo-V6, der von Ferrari stammt, klingt im Stand noch ziemlich zivil.

Auf dem Rundkurs fühlt sich der Alfa richtig wohl

Tracktool: Der mechanische Grip ist sensationell, Kurven nimmt der Alfa mit höchster Präzision. ©Lena Willgalis / AUTO BILD DNA-Menü zum Race-Mode, und schon spielt die GTAm einen deutlich kernigeren Beat. Schon nach wenigen Metern spürt man die radikale Diät. Der Sechszylinder hängt gnadenlos am Gas, beißt anhaltend bis in den roten Bereich, die V6-Posaune röhrt, was das Zeug hält, das Doppelkupplungsgetriebe schießt die Gänge wie kleine Stromschläge durch den Antriebsstrang. Das neu abgestimmte Adaptivfahrwerk dämpft richtig stramm gegen Aufbaubewegungen an, die Aktivsperre arbeitet effektiv. Kurven? So präzise und schnell wie noch nie! Kein Zaudern, kein Zögern, kein Wanken. Der mechanische Grip ist einfach nur sensationell scharf – wie das ganze Auto. Und der Preis: 178.000 Euro! (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich)

Das Fazit: Toll, Alfa ist wieder mutig! In Zeiten von E-Mobilität und Downsizing so eine rabiate Limousine zu bauen, herrlich! Die GTAm ist Kurvenfighter und Hardrocker in einem. Nur der Preis ist übertrieben. AUTO BILD-Testnote: 2

Technische Daten Alfa Giulia GTAm • Motor: V6, Biturbo, vorn längs • Hubraum: 2891 cm³ • Leistung: 396 kW (540 PS) bei 6500/min • max. Drehmoment: 600 Nm bei 2500/min • Antrieb: Preis 178.000 Euro. • Motor: V6, Biturbo, vorn längs • Hubraum: 2891 cm³ • Leistung: 396 kW (540 PS) bei 6500/min • max. Drehmoment: 600 Nm bei 2500/min • Antrieb: Hinterradantrieb , Achtstufenautomatik • Länge/Breite/Höhe: 4669/1923/1397 mm • Leergewicht: 1580 kg • 0-100 km/h: 3,6 s • 0-200 km/h: 11,9 s • Vmax: 300 km/h • Verbrauch: 10,8 l/100 km (Super plus) • Abgas CO2: 244 g/km •178.000 Euro.