Teurer, stärker, feiner – also besser? Sagen wir es in aller Kürze: und ob! Das auf Alpina-Art umgekrempelte BMW 4er Gran Coupé ist ein Traum. Doch dazu später mehr. Denn wir müssen erst noch relativieren: Teurer, besser und feiner als das Original ist nämlich nicht ganz korrekt.

Zusätzlich versteifter Alpina-Motorraum: Die Dom-Frontendstreben schmiegen sich eng an den potenten 3.0-Turbobenziner.

Die technischen Daten aller Alpina-Modelle versprechen grundsätzlich ein aufregendes Fahrerlebnis. Auch weil Alpina die Bs und Ds im Gegensatz zu den starken Typen von BMW nicht an eine elektronische Fußfessel kettet. Entsprechend rennt der B4 GC im Maximum 301 km/h schnell. Auch den Sprint stempelt das Coupé in beachtlichem Tempo hin – in 3,7 Sekunden hat das Auto Tempo 100 erreicht.