In Bristol konnte der XD4 schon fast bis nach Wales hinüberlinsen, in Liverpool war die Versuchung groß, dem schönen Schottland noch einen kleinen Besuch abzustatten. Der Terminkalender hat es leider nicht zugelassen, doch auch in den Highlands hätte man sich bestimmt kurz am Kopf gekratzt und gewundert, was nun dieser komische linksgelenkte BMW mit deutschem Kennzeichen, der nicht mal ein echter BMW ist, vor dem Dorf-Pub macht.