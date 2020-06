Alpincamper Dacia Dokker Start: Wohnmobil-Test

rößer ist nicht immer besser. So auch beim Urlaub mit dem Wohnmobil . Manchmal liegt das kleine Campingglück darin, dorthin zu kommen, wo nicht alle sind, und sich auf die wesentlichen Dinge zu besinnen. Auf solche Fahrzeuge für die kleinen Campingfluchten hat sich die Manufaktur Alpincamper aus Lenggries in der Nähe von Bad Tölz spezialisiert. Mit seinem Team verwandelt Chef Michael Zaiser Autos in Camper. Sein neuester Streich ist der Ausbau des preisgünstigen Dacia Dokker Start.

Ruckzuck wird aus dem gemütlichen Sofa ein bequemes Bett mit Kaltschaummatratze.

Mehr, als man von außen zunächst vermuten mag. Und eigentlich alles, was Urlauber zum kleinen Campingglück brauchen. Vor allem eines überrascht: Für zwei Personen gibt es genügend Staufächer. Weitere Pluspunkte sammelt der Alpincamper durch den hochwertigen Ausbau mit natürlichen Materialien. Der ausgebaute Neuwagen verfügt serienmäßig über einen 102-­PS-Benzinmotor, Schiebetür mit Ausstellfenster, Dachreling, isolierte Decke, Seitenwände und Hecktür, mit Filz verkleidete Seitenwände und Decke, zwei LED-Leselampen, USB-­Steckdose im Wohnbereich, Batteriestandsanzeiger, PVC­-Bodenplatte, zum Bett (1,95 x 1,10 Meter) umbaubares Sofa mit Kaltschaummatratze, Küchenblock mit Kocher und Klapptisch sowie Wohnmobilzulassung. Wer etwas mehr Luxus im Camper haben möchte, kann noch aufrüsten. So zeigt unser Testmobil, was alles auf der Sonderausstattungsliste steht: Kompressor-Kühlschublade von Dometic unterm Bett (690 Euro), Dieselstandheizung von Webasto (1950 Euro), Solarmodul mit MPPT-Laderegler (690 Euro), Spüle mit Wasserhahn sowie Frisch­ und Abwassertank im Küchenblock (350 Euro), 220 Volt Außen­- und Innensteckdose mit FI­-Schutzschalter (480 Euro), 60­-Ah-­Zweitbatterie mit Trennrelais und Batteriehauptschalter (680 Euro) sowie starre (490 Euro) oder abnehmbare Anhängerkupplung (690 Euro). So liegt der vollausgestattete Dacia bei 23.539 Euro.