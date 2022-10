Mit dem Alpenglow will Alpine die Marke grundlegend erneuern – im Hinblick auf Serienmodelle und Rennwagen. Dabei soll der Fokus vor allem auf Rennstreckentauglichkeit und Emissionsfreiheit liegen. Daher wird der futuristische Alpenglow, der am 17. Oktober 2022 auf dem Pariser Autosalon vorgestellt wird, mit Wasserstoff angetrieben. Wie sportlich der neue Alpine wird, ist noch nicht bekannt. Doch sicher sagen kann man bereits etwas über die Abmessungen und, dass Alpine jedem Detail des Alpenglow eine Bedeutung zugewiesen hat.

Zentrale Fahrerposition wie bei der Formel-1



Angefangen bei Länge und Breite: Hier wird der Sportwagen über fünf bzw. zwei Meter verfügen. Flach, lang und breit: Typische Supersportwagen-Merkmale. Tatsächlich soll der Alpenglow als Straßen- und Rennwagen zum Einsatz kommen. Der Fahrer sitzt dabei in F1-Marnier zentral im Cockpit. Dieses befindet sich weiter vorne am Auto, gefolgt von einem langen Heck. Die beiden Wasserstofftanks befinden sich jeweils links und rechts des Cockpits.

Bekannter Lack, neu erfunden



Insgesamt soll das individuelle Design des Alpenglow an einen Wingsuit erinnern – eine der gefährlichsten Sportarten der Welt. Doch nicht nur das. Denn die beiden Heckflossen sind bspw. an den Langstreckenrennwagen Alpine A220 aus den 60er-Jahren angelehnt. Der neue Sportwagen wird im altbekannten Alpineblau lackiert sein, jedoch in einer überarbeiteten Variante. So befinden sich im Lack nun Perlmuttelemente und die Farbe wird etwas heller und satter erscheinen.