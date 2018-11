Die Ursache der blinkenden Kontrollleuchte herausfinden? Dafür benötigt man ein Kfz-Diagnosegerät. Besonders einfach geht das Auslesen der Fahrzeugdaten mit einem OBD2-Adapter, der sich per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden lässt. Aktuell gibt es dazu ein besonders günstiges Angebot am

Die Bedienung ist einfach: App auf dem Smartphone installieren, Adapter an den OBD-Port des Autos anschließen und per Bluetooth mit der App verbinden. Dann ein paar Sekunden warten und schon werden eventuelle

angezeigt, die einen Hinweis auf das Problem geben können. Die Fehlercodes können über die App ausgelesen und aus dem Fehlerspeicher gelöscht werden. Außerdem lassen sich in der App verschiedene Fahrzeugdaten und verschiedene Motor-Parameter auslesen (z.B. Ladedruck, Temperatur). Übrigens: Wo sich die OBD2-Schnittstelle befindet, ist nicht festgelegt. In der Regel ist sie jedoch in der Nähe des Lenkrads zu finden. Wichtig: Manche Fehlercodes geben noch keinen Hinweis auf die Ursache eines Fehlers. Das Auslesen der Fehler erspart deswegen nicht unbedingt den Gang in die Werkstatt.