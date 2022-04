Amazon-Oster-Angeboten finden sich nicht nur Autopflegemittel, Motoröle oder Kfz-Ladegeräte, sondern auch eine Menge an Spielzeug. Von Carrera-Rennbahnen über Modellautos bis hin zu Fahrzeugen von Playmobil ist alles dabei. Um Sie immer auf dem neuesten Stand zu halten, hat AUTO BILD die besten Spielzeug-Deals gefunden! Unter denfinden sich nicht nur Autopflegemittel, Motoröle oder Kfz-Ladegeräte, sondern auch eine Menge an Spielzeug. Von Carrera-Rennbahnen über Modellautos bis hin zu Fahrzeugen von Playmobil ist alles dabei. Um Sie immer auf dem neuesten Stand zu halten, hat AUTO BILD die besten Spielzeug-Deals gefunden!

Oster-Schnäppchen von Carrera bei Amazon



Amazon aktuell um 219,99 Euro zu haben. Das entspricht bei einer UVP von 379,99 Euro einem Preisnachlass von 42 Prozent. Die Rennbahnen von Carrera sollen Spielspaß gleichermaßen für Erwachsene und Kinder bringen. Die Carrera Digital 132 Spirit of Speed ist dank einer hochklassigen Auswahl an Top-Sportwagen wie Chevrolet Corvette C8 .R, Porsche 911 RSR und Aston Martin Vantage GT3 keine Ausnahme. Die Rennbahn ist beiaktuell um 219,99 Euro zu haben. Das entspricht bei einer UVP von 379,99 Euro einem Preisnachlass von 42 Prozent.

Amazon-Oster-Angebote 2022: Spielzeug von Siku



Bei Modellfahrzeug-Profi Siku scheint kurz vor Ostern das Thema Bauernhof ganz hoch im Kurs zu stehen. Hier sticht vor allem ein großer Schlepper ins Auge. Claas Xerion 5000 TRAC VC als Modell im Maßstab 1:32 wurde dem Original nicht nur detailgetreu nachempfunden, er lässt sich sogar per App fernsteuern. Zusätzlich können bewegliche Teile, wie die elektronische Heckkupplung oder die rotierbare Kabine über ein Smartphone angesteuert werden. Der Rabatt kann sich sehen lassen: Statt 224,99 Euro werden nun nur noch 143,99 Euro fällig. Das sind satte 36 Prozent Preisnachlass. Passend dazu gibt es den Fasswagen der Marke Joskin. Bei Amazon findet man den Siku-Anhänger aktuell 42 Prozent günstiger – statt 37,99 Euro ist er im Moment für nur 21,99 Euro zu haben.

Amazon ist das Siku-Fahrzeug 27 Prozent günstiger und somit für 10,99 Euro zu haben.

Wer es lieber eine Nummer kleiner hätte, der freut sich vielleicht über den Mercedes-Benz Sprinter der Bundespolizei, den Siku im Maßstab 1:50 anbietet. Beiist das Siku-Fahrzeug 27 Prozent günstiger und somit für 10,99 Euro zu haben.

Spielzeug-Sets von Hot Wheels und Matchbox im Sale

Wer zu Ostern Hot Wheels City von einem T-Rex befreien möchte, ist beim Set "Hot Wheels City T-Rex Attacke" genau richtig. Dabei werden Hot Wheels-Fahrzeuge in den Starter gestellt und in Richtung Dino katapultiert. Wer aktuell zuschlägt, bekommt das Set 42 Prozent günstiger – es werden also nur noch 32,09 Euro statt 54,99 Euro fällig. Möchte man die Oster-Zeit etwas ruhiger angehen, bietet Matchbox das Flughafenabenteuer-Set an. Bei Amazon findet man dies für 23,99 Euro statt 54,99 Euro – bedeutet satte 56 Prozent Rabatt .

Oster-Deals: Playmobil für Groß und Klein