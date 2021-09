Amazon September Deals: Playmobil im Angebot

Seit über 40 Jahren begeistert das Spielzeug von Playmobil klein und groß. Was mit einer Ritterfigur begann, hat sich seit 1974 zu einer großen Produktpalette entwickelt. So können die Spielfiguren seit einiger Zeit auch in berühmten Filmautos mitfahren. Am berühmtesten ist der Cadillac Krankenwagen der Ghostbusters – der Ecto 1. Das detailgetreue Gefährt von Playmobil, das sich nicht nur im Kinderzimmer, sondern auch in der Sammler-Vitrine sehen lassen kann, ist dank der Amazon September Deals momentan besonders günstig erhältlich. Statt 54,99 Euro kostet es nun nur 38,99 Euro – das sind 16 Euro Ersparnis!