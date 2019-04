B ei einer Not-Bremsung kann oft jeder Meter weniger Anhalteweg entscheidend sein. Allerdings unterschätzen viele Fahrer oft, wie viel Weg ein Auto überhaupt noch zurücklegt, wenn man in die Eisen steigt. Und auch die Reaktionszeit darf man nicht vergessen! Mit einfachen Faustformeln kann man sich den Anhalteweg leicht ausrechnen.

Zwischen dem Moment, in dem der Fahrer auf die Bremse tritt und dem Stillstand des Autos vergeht einige Zeit – und der Wagen legt noch einen gewissen Weg zurück. Dieser sogenannte Bremsweg ist allerdings nur ein Teil des Anhaltewegs, denn: Bis der Fahrer überhaupt auf die Bremse tritt, dauert es ebenfalls einen kurzen Moment. Die Reaktionszeit, die das menschliche Gehirn braucht, um das Erkennen einer Gefahrensituation in eine Bremsung umzusetzen, beträgt in der Regel rund eine Sekunde – in der der Wagen mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfährt. Der gesamte Anhalteweg setzt sich also aus Brems- und Reaktionsweg zusammen.Wer den Anhalteweg aus einem bestimmten Tempo berechnen will, muss zunächst Brems- und Reaktionsweg ausrechnen.Um den Reaktionsweg in Metern auszurechnen, gibt es eine einfache Formel. Man teilt die Geschwindigkeit in km/h durch 10 und nimmt das Ergebnis mal drei: