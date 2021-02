Erst vor kurzem war über eine Zusammenarbeit zwischen Apple undberichtet worden. Aktuell heißt es aber, dass Hyundai diesen Job an Kia weitergegeben haben soll. Das berichtet zumindest die koreanische Nachrichtenseite " eDaily ". Glaubt man diesen Informationen, so will sich Hyundai offenbar lieber auf die eigene Marke konzentrieren und diese voranbringen, statt ein Auto für Apple zu entwickeln. Sollte Kia sich für eine Kooperation mit dem Tech-Giganten entscheiden, könnte das Apple Car womöglich imgebaut werden. Dass das Apple Car in den USA gefertigt wird, soll dem Unternehmen besonders wichtig sein.