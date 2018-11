Wann diese Funktionen auch in Deutschland verfügbar sein werden, blieb bislang unklar. In den USA bietet Volkswagen eine eigene Car-Net-App an, deren Funktionen sich erheblich von der deutschen Ausführung unterscheiden. Hierzulande können VW-Fahrer zwar den Status der Türen abrufen, diesen aber in der Regel nicht per App ändern. Ausnahme: der neue VW Touareg, den man per App auf- und zuschließen kann.