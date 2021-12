Toyota Land Cruiser gilt weltweit als einer der fähigsten und unzerstörbarsten Offroader . Spätestens seit Jeremy Clarkson in der Kultsendung Top Gear erfolglos versuchte, einen Ruf zementiert. In der neuesten Generation hat Allradantrieb, Untersetzung und Sperrdifferenziale. Offroad-Spezialist Arctic Trucks hat sich des neuen Land Cruiser 300 angenommen und ein veritables Gelände-Paket geschnürt. (Facelift für den Toyota Land Cruiser nach 37 Jahren.) Dergilt weltweit alsSpätestens seitin der Kultsendungerfolglos versuchte, einen Land Cruiser zu demolieren, ist dieserzementiert. In der neuesten Generation hat Toyota seine Geländefähigkeiten noch einmal optimiert. Doch in manchen Regionen der Welt braucht es für ein Durchkommen eben noch mehr als elektronisch geregeltenund Sperrdifferenziale. Offroad-Spezialist Arctichat sich des neuen Land Cruiser 300 angenommen und ein veritables Gelände-Paket geschnürt.

40 Millimeter mehr Bodenfreiheit



Arctic Trucks LC300 AT35. Optisch am auffälligsten sind zweifellos die mächtigen 35-Zoll-Offroadreifen auf 17-Zoll-Alufelgen. Damit die um 320 Millimeter auf 1840 Millimeter verbreiterte Spur beherbergt werden kann, kamen extrabreite Kotflügel vorne und hinten dazu. Schmutzfänger an allen vier Radhäusern sowie Logos und Sticker von Arctic Trucks schließen die äußeren Modifikationen ab. (Die wilden Monster-Trucks von Island.)

Der Umbau hört auf den NamenOptisch am auffälligsten sind zweifellos die mächtigenDamit diebeherbergt werden kann, kamen extrabreite Kotflügel vorne und hinten dazu. Schmutzfänger an allen vier Radhäusern sowie Logos und Sticker von Arctic Trucks schließen die äußeren Modifikationen ab.

Zoom Durch die Höherlegung und die größere Rad-Reifen-Kombination verbessern sich die Böschungswinkel des Land Cruiser.





Selbstredend legte man auch Hand am Fahrwerk an. Federn und Dämpfer wurden getauscht, wobei die Funktionen des adaptiven Fahrwerks erhalten bleiben. Die Bodenfreiheit stieg um 40 Millimeter auf 260 bis 270 Millimeter, je nach Antriebsvariante. Im gleichen Zug verbesserten sich auch die Böschungswinkel um je fünf Grad auf 37 Grad vorne und 30 Grad hinten. Eine zusätzliche Versiegelung soll die Karosserie vor Korrosion schützen. Optional ist außerdem eine Seilwinde bis 5,6 Tonnen Last und ein Ansaug-Schnorchel erhältlich.

Der Land Cruiser wird in Deutschland nicht mehr verkauft

Bevor zu große Euphorie herrscht: Nach Deutschland kommt weder das Tuning noch das Basis-Auto. Hierzulande bietet Toyota den neuen Land Cruiser nicht an. Erhältlich ist aber nach wie vor noch der J15.



Sein Offroad-Paket wird Arctic Trucks zunächst in Russland lancieren, später wird es auch in anderen Märkten verfügbar sein. Preise für den Umbau wurden noch nicht veröffentlicht. Frühere Umbauten von Arctic Trucks im Blick, darf man davon ausgehen, dass diesem Paket noch gröbere Umbaumaßnahmen folgen werden.