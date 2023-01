Optisch durfte der DBS 770 seiner überarbeiteten Technik natürlich in nichts nachstehen. So verbessert ein neuer Splitter die Aero-Effizienz an der Front, während ein hufeisenförmiger Luftauslass in der Haube den Kühler effizient entlüftet. Die Felgen sind ein filigranes Gedicht in 21 Zoll und erinnern an das Design am Aston Martin Valkyrie