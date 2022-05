Zum Ende der Vantage-Bauzeit spricht Aston Martin erstmals von Abschied. Nicht vom Auto selbst, aber vom V12 unter der Haube. In der aktuellen Generation schnallen die Briten noch mal den gewaltigen 5,2-Liter hinter die Vorderachse und limitieren das Ganze auf 333 Exemplare.

Glatte 700 PS schickt der Biturbo in Richtung der Hinterräder, 753 Newtonmeter Drehmoment sind nicht minder beeindruckend. 322 km/h Topspeed peilt Aston Martin an, in 3,5 Sekunden soll die Hunderter-Marke fallen.