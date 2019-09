it dem A1 quattro brachte Audi 2012 den damals stärksten Serien-Kleinwagen: Mitfuhr der knapp vier Meter lange Dreitürer außer Konkurrenz. Werte wieHöchstgeschwindigkeit undsind in dieser Klasse noch heute außergewöhnlich. Allerdings kam der kugelige Mini-Sportler nicht ohne Haken: Audi baute nur exakt 333 Exemplare.. Heute ist der bis dato stärkste A1 nur noch selten auf dem Markt zu finden, im bayerischen Parsdorf steht jetzt ein kaum gelaufener A1 quattro zum Verkauf ! Nur 28.000 Kilometer ist das Auto seit seiner Erstzulassung im Oktober 2012 gefahren, alle mit demselben Besitzer. Der nächste TÜV-Termin steht im Oktober 2020 an. Der Verkäufer macht zu Mängeln oder Schäden keine Angaben, die niedrige Laufleistung und die inserierten Bilder deuten allerdings auf einen guten Fahrzeugzustand hin.

Die zwei Endrohre des A1 quattro deuten an, was in dem Kleinwagen steckt: nämlich satte 256 PS!

Der angebotene A1 quattro ist – wie alle Ausführungen dieses Modells – in den Farben Weiß und Schwarz lackiert, mit roten Akzenten an Frontscheinwerfern und Felgen . Die Frontschürze mit den großen Lufteinlässen lässt den tiefergelegten Mini-Audi bulliger erscheinen, der Heckflügel und die zwei großen Auspuff-Rohre vermitteln Sportlichkeit. Ebenso auffällig sind die weiß lackierten 18-Zoll-Räder, die beim Allrad-Zwerg Serie sind. Im Innenraum gibt sich der A1 quattro dezent exklusiv mit Sportsitzen in dunklem Nappaleder und umfangreicher Ausstattung. MMI Navigationssystem , Bose-Soundsystem und Sitzheizung gehören dazu wie Einparkhilfe und Fernlichtassistent. Unter der Haube arbeitet ein 2,0 Liter großer Vierzylinder mit Turboaufladung, der aus dem Audi stattliche 256 PS und bis zu 350 Nm rausholt. Damit der über 1,4 Tonnen schwere Mini-Brocken leichter in der Spur bleibt, koppelten die Ingolstädter den TFSI-Motor an einen Allrad-Antrieb mit Haldexkupplung und eine elektronisch gesteuerte Differenzialsperre. Geschaltet wird ausschließlich manuell über ein Sechsgang-Getriebe.