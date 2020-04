A

uf der chinesischen Seite Autohome sind Bilder der neuen Audi A3 Limousine aufgetaucht!Den gibt es aber wohl nach wie vor nur in China. Dass es sich um die im März 2020 vorgestellte vierte Generation handelt, ist auf den ersten Blick klar: Die aggressiver gestalteten Sicken und Kanten an der Seite, die Form der Motorhaube und Schürze sowie die Gestaltung der Stoßstange am Heck kennzeichnen das Auto als neuen A3. Bei der Langversion scheinen die hinteren Türen etwas länger auszufallen, ein Hinweis darauf, dass der verlängerte Radstand vor allem der Beinfreiheit der Passagiere auf der Rückbank zugutekommt.