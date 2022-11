Stichwort Sitze: Hier bietet Audi bei der A3-Limo sogar was für Nachhaltigkeits-Fans, sind doch in den Sitzbezügen, der Kofferraumverkleidung und selbst den Teppichen recycelte Materialien aus bis zu 45 PET-Flaschen verbaut!

Das Auto-Abo sorgt für maximale Flexibilität

Audi A3 Limousine jetzt sogar kurzfristig verfügbar

Ihr Abo kann zudem jederzeit gekündigt werden, nur zu Beginn beträgt die Laufzeit mindestens 30 Tage. Eine weitere Option: Sie können das Auto-Abo (bis zu drei Monate) pausieren. Man gibt das Auto in diesem Fall einfach in der nächsten Filiale ab und holt es nach der Pause wieder ab. Kosten fallen in diesem Zeitraum natürlich keine an.