Bei "Sparneuwagen" müssen Geschäftskunden nur einen Bruchteil dessen fürs Leasing ausgeben.Die Kunden müssen mit der gesamten Summe in Vorleistung treten und bekommen die 4500 Euro bei korrekter und fristgerechter Beantragung voll erstattet. Das ist bei Leasingangeboten von Elektro-/Hybridfahrzeugen ein gängiges Prozedere. Bei diesem Deal gibt es aber eine weitere Voraussetzung:

Sind die Voraussetzungen erfüllt, gibt es den A3 zum Schnäppchenpreis.Da es sich um ein Bestellfahrzeug handelt, müssen Kunden mit etwa sechs Monaten Lieferzeit rechnen. Auf der anderen Seite kann so die Ausstattung gegen Aufpreis frei gewählt werden. Ab Werk kommt der A3 Sportback 40 TFSI e unter anderem mit Komfortschlüssel, Tempomat, MMI Radio plus, digitalen Instrumenten und Klimaautomatik. Der einzige Kostenfaktor, der noch eingeplant werden muss, sind die Bereitstellungskosten für die Werksabholung in Höhe von 790 Euro.