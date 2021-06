Wer an Limousinen "made in Germany" denkt, der kommt am Audi A4 nicht vorbei. Die Baureihe, die in den 70er-Jahren als Audi 80 ins Leben gerufen wurde, gehört noch immer zu den absoluten Dauerbrennern im Segment. Warum das so ist, sollte wirklich jeder einmal selbst erfahren. Dafür könnte man natürlich den Kaufpreis von mindestens 40.950 Euro beim nächsten Audi-Händler abliefern; viel attraktiver klingt es aber, den A4 einfach fürzu mieten. Besonders einfach und unkompliziert klappt das im Rahmen eines. Nach der dreimonatigen Mindestlaufzeit kann der A4 nämlich einfach ohne Angabe von Gründen wieder zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo zwar meist, dafür aber auch deutlich. So sind in der monatlichen Rate bis auf die Tankkosten bereits alle Gebühren wie Kfz-Steuer, Zulassung, Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Service und Wartung enthalten – auch die zur Jahreszeit passenden Reifen sind inklusive.