Dem gegenüber steht ein Mercedes9G-Tronic mit 194 PS starkem 2.0-Vierzylinder, der abzu haben ist. Wie jetzt, Mercedes günstiger? Ja, weil er im Gegensatz zum Audi serienmäßig "nur" Zweiradantrieb (hinten) hat. Als4Matic käme er noch mal fast zweieinhalbtausend Euro teurer. Für beide Kombis gilt: Funktionale Fehler konnten wir nicht ausmachen, im Prinzip herrscht sogar so etwas wie ein. Kleine Vorteile T-Modell: Hier entriegeln die Fondsitzlehnen elektrisch, im Audi stört die Ladekante im Kofferraum. Ähnlichliegen die beiden Kombis auch in puncto. Logisch,maximales Drehmoment drücken souverän. Der 4x4-Audi sprintet allerdings minimal langsamer. Auch fühlt sich der Mercedesund wacher an. Steigen wir voll aufs Gas, vergehen im Audi mehr Gedenksekundenbruchteile, bevor der A4 mit aller Macht losdampft.

Teuer: Mit der testrelevanten Ausstattung kosten A4 Avant und C-Klasse T-Modell über 50.000 Euro.

Sonst: Bremsen top, Ausweichverhalten bestens, Traktion narrensicher – so geht Kombi in dieser Edelliga! Was gar nicht geht: Das neuere, gleich starke, fast identisch breite und nahezu gleich schwere AutoDiesel im Schnitt! Da hat Mercedes wohl schlicht den schlaueren Antriebsstrang eingebaut. Kommen wir zu dem, was die beiden nicht haben. In der 50.000-Euro-Liga sollteneigentlich keinen Aufpreis kosten. Genau das ist aber der Fall. Einen Mildhybridblock über den Riemen-Starter-Generator, der den Verbrauch senken könnte, baut Audi noch nicht in den 40 TDI. Auch das allerneueste Paket an Assistenztechnik oder die voll umfänglichefahren nicht serienmäßig mit. Rund 7400 Euro sind allein fällig, wer den A4 auf höchsten Technikstand inklusive Head-up-Display, 3D-Navigation oder Voll-LED-Licht bringen will. Ähnlich bei Mercedes. Da läppern sich die Aufpreise für beispielsweiseauf ebenfalls über 7000 Euro. Tolle Autos – aber in voller Pracht arg teuer.