ie Zeiten, in denen sich der Audi A4 wie geschnitten Brot verkauft hat, sind vorbei. Die aktuelle Generation B9 bleibt hinter den Erwartungen zurück.Das muss sich ändern! Der für 2022 angekündigte Nachfolger (B10) muss wieder ein Erfolgstyp werden, darf Mercedes C-Klasse und BMW 3er nicht mehr mit so großem Abstand hinterherfahren.Die Pläne, den neuen A4 wie VW Golf Skoda Octavia und Co auf den Modularen Querbaukasten (MQB) umzustellen, wurden wohl verworfen. Zwar würde ein Plattformwechsel wohl über sieben Jahre Bauzeit bis zu einer Milliarde Euro sparen, aber der Umstieg auf quer eingebaute Motoren könnte dem Premium-Image des Audi schaden. Doch genau das will Audi sogar noch stärken:Stattdessen stellt Audi dem Vernehmen nach lieber den Abenteuer-Kombi allroad auf den Prüfstand. Und speckt bei den Motoren ab: Der Sechszylinder-Benziner dürfte nur im RS 4 überleben und dank Elektroboost wohl nahe an die 500herankommen.Damit geht wohl auch die Diesel-Ära des S4 nach einem kurzen Gastspiel wieder zu Ende. Als sicher gilt, dass kein Benziner oder Diesel mehr ohne Elektrifizierung vorfährt. Eine reine Stromversion dürfte es dagegen nicht geben. Ihren Platz nimmt voraussichtlich ab 2023 der kleine Bruder des e-tron GT ein.