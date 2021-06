Bei ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) warten derzeit gleich zwei Exemplare des 170 PS starken Erdgas-A5 Sportback auf Interessenten. Wer die Alternative zu Benzin und Diesel für mindestens drei Monate testen will, kann dies bereits ab 589,90 Euro monatlich tun. Gerade angesichts des Einstiegspreises von 46.300 Euro kann sich diese Rate schnell auszahlen. Auf die dreimonatige Mindestlaufzeit gerechnet, kostet der A5 Sportback g-tron insgesamt knapp unter 1800 Euro Miete. Weitere Kosten und Gebühren fallen bei ViveLaCar nämlich nicht an. Derzeit gibt es auch die deutschlandweite Lieferung für nur einen Euro dazu. Das sorgt für maximale Transparenz.

Besonders attraktiv macht das Angebot die inkludierten Kilometer: In der günstigsten monatlichen Rate von 589,90 Euro sind bereit. Das sollte selbst einigen Pendlern schon für einen ausführlichen Test reichen. Falls nicht bietet ViveLaCar die Möglichkeit, flexibel aus einem von insgesamtpro Monat zu wählen. Je größer die Anzahl an Freikilometer, desto teurer wird die monatliche Rate: Bei 1500 Kilometer im Monat fallen für den Audi bereits 694,90 Euro an, das größte Paket mit 2500 Freikilometern kostet 784,90 Euro monatlich. Einen großer Vorteil des Auto-Abos im Vergleich zum Leasing: Die Kilometer-Pakete können monatlich gewechselt werden und garantieren so maximale Flexibilität und eine perfekte Kostenübersicht.