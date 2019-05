B is zu 6000 Euro beträgt die Differenz zwischen einigen A5-Angeboten mit den verbreiteten 1.8- oder 2.0-TFSI-Motoren. Die Modelle sind teilweise fast identisch, was Ausstattung, Alter und Laufleistung betrifft. Doch oft gibt es einen eklatanten Unterschied: Den günstigen Angeboten um 12.000 Euro steht eine teure Motorinstandsetzung meist noch bevor, die deutlich teureren Offerten haben den tiefgehenden Eingriff teilweise bereits hinter sich. Es geht um den horrenden Ölverbrauch, von dem viele dieser Motoren bereits nach 60.000 Kilometern betroffen sind.

Unser Testwagen wird von der Harry Kreutziger Kfz-Handel GmbH in Hamburg angeboten. Kreutziger rauft sich immer noch die Haare, denn ihm wurde der extreme Ölverbrauch beim Ankauf des Sportback verschwiegen. Der spätere Käufer stand nach wenigen Monaten wieder auf der Matte und beanstandete den Mangel. Die Kreutziger GmbH, seit 50 Jahren im Geschäft, nahm eine Rückabwicklung vor. Für beide Parteien großer Stress, für den Händler obendrein ein herber finanzieller Schaden. Die Ursache ist konstruktionsbedingt, denn Audi und VW verbauten beim Vierzylinder-Turbo 100.000-fach zu schmale Ölabstreifringe. Erst bei Modellen ab 2015 kommt ein wesentlich verbesserter Ring zum Einsatz. Mit der Instandsetzung beauftragte Kreutziger Stephan Gangnus aus Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein). Der ehemalige Audi-Techniker meint: "Ich kenne keinen EA888 ohne zu hohen Ölverbrauch." Für rund 2500 Euro bietet Gangnus den Kolbentausch an, empfiehlt aber, die Steuerkette gleich mit zu wechseln – noch eine Schwachstelle des EA888.

Kosten Unterhalt Testverbrauch 9,0 l S/100 km CO2 213 g/km Inspektion 250-480 Euro Haftpflicht (18)* 649 Euro Teilkasko (27)* 204 Euro Vollkasko (25)*) 892 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 150 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 746 Euro Anlasser (AT) 451 Euro Wasserpumpe 475 Euro Steuerkette 596 Euro Nachschalldämpfer (Stück) 505 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 862 Euro Bremsscheiben und -klötze 650 Euro * Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Dass sich unser A5 Sportback ausgezeichnet fährt und sehr solide verarbeitet wirkt, verkommt fast zur Randnotiz. Das Einzige, was am Testwagen etwas verstaubt wirkt, ist sein Navigationsgerät . Langzeitqualitäten sind bei der ersten A5-Generation also durchaus vorhanden. Doch davon wollen viele betroffene Besitzer und auch unser Gebrauchtwagenhändler nichts mehr wissen: "Um Modelle aus dem VW-Konzern mit diesem Motor mache ich in Zukunft einen großen Bogen!"