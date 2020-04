D er Audi A6 der Baureihe 4G (Bauzeitraum: 2011 bis 2018) gilt als Traum aller Außendienstler und sonstigen Vielfahrer. Kein Wunder, bietet der IngolstĂ€dter doch Leistung und Ausstattung satt. Dazu hat er ein super Image. Und sozusagen ganz nebenbei ist der große Audi auch noch richtig gut. Er bekommt vom TÜV tolle Noten, stellte im Dauertest bei AUTO BILD seine QualitĂ€ten unter Beweis und Ă€rgert auch als Gebrauchter nur Ă€ußerst selten seine Besitzer. Trotzdem lohnt es sich, vor dem Kauf alle relevanten Details zu kennen. AUTO BILD fasst sie zusammen. erder Baureihe(Bauzeitraum: 2011 bis 2018) gilt als Traum aller Außendienstler und sonstigen Vielfahrer. Kein Wunder, bietet der IngolstĂ€dter dochundsatt. Dazu hat er ein super. Und sozusagen ganz nebenbei ist der großeauch noch richtig gut. Er bekommt vomtolle Noten, stellte imbei AUTO BILD seine QualitĂ€ten unter Beweis und Ă€rgert auch alsnur Ă€ußerst selten seine Besitzer. Trotzdem lohnt es sich, vor dem Kauf alle relevanten Details zu kennen.fasst sie zusammen.

Gebrauchtwagengarantie schon mit drin: In Magdeburg (Sachsen-Anhalt) wird ein A6 2.0 TDI Avant verkauft. Der schwarze August 2014 und hat 125.908 Kilometer auf dem Tacho. Der HĂ€ndler beschreibt den Wagen sowohl als unfallfrei als auch als scheckheftgepflegt. Schön: Dank Euro 6 eignet er sich fĂŒr GroßstĂ€dter. 17.903 Euro mĂŒssen investiert werden. Hier geht's zum Angebot Audi A6 Avant 2.0 TDI in Magdeburg Audi Avant 3.0 TDI an, der 20.850 Euro kosten soll. Dieser Audi wurde im Dezember 2016 zum ersten Mal zugelassen und ist bisher 132.218 Kilometer gelaufen. Auch er wird sowohl als unfallfrei als auch als scheckheftgepflegt beschrieben und kann dank Euro 6 ebenfalls sorgenfrei in der Großstadt bewegt werden. Hier geht's zum Angebot Audi A6 Avant 3.0 TDI in Mitterteich Audi RS6 Performance zum Verkauf. Der schnelle Kombi ist in der leuchtenden Farbe "Sepang Blau" lackiert und hat 88.500 Kilometer auf der Uhr. Auch dieser Audi ist laut Anzeige unfallfrei und scheckheftgepflegt. Die Schadstoffnorm Euro 6 schafft auch er. Die entscheidenden Verkaufsargumente dĂŒrften aber sein 605 PS starker Biturbo-V8 und sein quattro-Antrieb sein. Der schnelle RS6 schlĂ€gt mit 57.899 Euro zu Buche. Hier geht's zum Angebot Audi RS6 Performance in Raubling Hier folgen zunĂ€chst drei Angebote aus unserem Gebrauchtwagenmarkt . Bei allen ist im angegebenen Preis eineschon mit drin: In Magdeburg (Sachsen-Anhalt) wird einverkauft. Der schwarze Kombi stammt aus demund hatauf dem Tacho. Der HĂ€ndler beschreibt den Wagen sowohl alsals auch als. Schön: Dankeignet er sich fĂŒr GroßstĂ€dter.mĂŒssen investiert werden.In Mitterteich (Bayern) bietet ein HĂ€ndler einen schwarzenan, derkosten soll. Dieser Audi wurde imzum ersten Mal zugelassen und ist bishergelaufen. Auch er wird sowohl alsals auch alsbeschrieben und kann dankebenfalls sorgenfrei in der Großstadt bewegt werden.Schließlich steht in Raubling (Bayern) einzum Verkauf. Der schnelle Kombi ist in der leuchtenden Farbe "Sepang Blau" lackiert und hatauf der Uhr. Auch dieser Audi ist laut Anzeigeund. Die Schadstoffnormschafft auch er. Die entscheidenden Verkaufsargumente dĂŒrften aber seinstarker Biturbo-V8 und seinsein. Der schnelleschlĂ€gt mitzu Buche.

Der A6 bietet viel, vor allem unterm Blech

Der Audi A6 (4G) trat massig auf und ĂŒbertraf seine Konkurrenz in der GrĂ¶ĂŸe um ein paar Millimeter. TÜV-Report zeigt, dass der Audi A6 der Baureihe 4G ein wirklich gutes Auto ist. Die PrĂŒfbilanz ist auch nach sechs Jahren noch beinahe durchgehend grĂŒn. Damit sind die PrĂŒfer mit dem großen Auto aus Ingolstadt sehr zufrieden. Der A6 schließt alle vier PrĂŒfkapitel (Fahrwerk, Licht, Bremsen und Umwelt) erfreulich fehlerfrei ab. Allerdings leistet er sich gelegentlich poröse BremsschlĂ€uche. Das ist eine Altlast aus dem VW-Konzern und sollte daher beim eigenen Auto regelmĂ€ĂŸig ĂŒberprĂŒft werden. Vor dem Kauf eines Gebrauchten gilt das erst recht. Zirpt oder knistert es im Innenraum, ist das kein Grund zur Sorge. DĂ€mmungsmaterial arbeitet ĂŒber die Jahre und irgendwann machen auch besonders leise Autos wie der Audi GerĂ€usche. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, checkt gemeinsam mit dem HĂ€ndler, ob am Auto der Wahl RĂŒckruf-Aktionen durchgefĂŒhrt wurden. Wurde ein 3.0 TDI zwischen MĂ€rz und Dezember 2012 gebaut, konnten ÖldĂ€mpfe die Membran des BremskraftverstĂ€rkers schĂ€digen und zu einem Ausfall fĂŒhren. Der Dreiliter-Benziner musste wegen möglicherweise undichter Spritleitungen in die Werkstatt. Das Automatikgetriebe Multitronic verhĂ€lt sich laut TÜV unauffĂ€llig. Aber es gab TurboladerschĂ€den beim V6-TDI, weil das GeblĂ€se ĂŒberhitzen konnte. Der Blick in den aktuellenzeigt, dass derder Baureiheein wirklich gutes Auto ist. Dieist auch nach sechs Jahren noch beinahe durchgehend. Damit sind die PrĂŒfer mit dem großen Auto aus Ingolstadt sehr zufrieden. Derschließt alle(Fahrwerk, Licht, Bremsen und Umwelt) erfreulich fehlerfrei ab. Allerdings leistet er sich gelegentlich poröse. Das ist eine Altlast aus dem VW-Konzern und sollte daher beim eigenen Auto regelmĂ€ĂŸig ĂŒberprĂŒft werden. Vor dem Kauf eines Gebrauchten gilt das erst recht.oderes im Innenraum, ist das kein Grund zur Sorge.arbeitet ĂŒber die Jahre und irgendwann machen auch besonders leise Autos wie derGerĂ€usche. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, checkt gemeinsam mit dem HĂ€ndler, ob am Auto der WahldurchgefĂŒhrt wurden. Wurde einzwischen MĂ€rz und Dezember 2012 gebaut, konnten ÖldĂ€mpfe die Membran desschĂ€digen und zu einem Ausfall fĂŒhren. Dermusste wegen möglicherweise undichter Spritleitungen in die Werkstatt. Das AutomatikgetriebeverhĂ€lt sich laut TÜV unauffĂ€llig. Aber es gabbeim V6-TDI, weil das GeblĂ€se ĂŒberhitzen konnte.

Auftritt betört der A6 4G laut TÜV-Report vor allem mit seiner Vielseitigkeit. Er fĂ€hrt so agil wie ein BMW und zeigt sich so bequem wie ein Mercedes. Mit V6 und Allradantrieb kehrt echtes Oberklasse-Feeling im IngolstĂ€dter Reisewagen ein. Die Lenkung wirkt manchmal eine Spur zu nervös und die Doppelkupplungsgetriebe können bei forciertem Anfahren rucken. DafĂŒr stimmt die Auswahl an Motorisierungen und Ausstattungen. Neben Limousine und Kombi gab es den A6 allroad mit mehr Schlechtwege-Talent. Das viertĂŒrige CoupĂ© Audi A7 gehörte ebenfalls zur Modellfamilie. Der Vortrieb war ĂŒber jeden Zweifel erhaben. Selbst der schwĂ€chste A6 war mit 136 PS kaum ein Verkehrshindernis. An der Spitze der A6-Nahrungskette stand aber der RS6 Performance mit 605 PS. ZusĂ€tzlich zu seinem massigenbetört derlaut TÜV-Report vor allem mit seiner Vielseitigkeit. Er fĂ€hrt sound zeigt sich so bequem wie ein. Mitundkehrt echtes Oberklasse-Feeling im IngolstĂ€dter Reisewagen ein. Diewirkt manchmal eine Spur zu nervös und diekönnen bei forciertem Anfahren rucken. DafĂŒr stimmt die Auswahl an Motorisierungen und Ausstattungen. Nebenundgab es denmit mehr Schlechtwege-Talent. Das viertĂŒrige CoupĂ©gehörte ebenfalls zur Modellfamilie. Der Vortrieb war ĂŒber jeden Zweifel erhaben. Selbst der schwĂ€chstewar mit 136 PS kaum ein Verkehrshindernis. An der Spitze der-Nahrungskette stand aber dermit 605 PS.

Der Dauertestwagen entpuppte sich als echter Audi

Der Dauertest dieses A6 verlief fast wie im MĂ€rchen. Im Avant steckte alles, was Audi gemeinhin ausmacht. Dauertest bei AUTO BILD zeigte sich die QualitĂ€t des Audi A6 Typ 4G . Nach beinharten 100.000 Kilometern wirkte der Avant 2.0 TDI frisch wie am ersten Tag. Und er wurde wahrlich nicht geschont, musste eilige Reporter und schwere Fotokoffer aus dem winterlichen Norden Europas in den warmen SĂŒden schleppen. Die Sitze waren noch straff und schonten das Kreuz wie auf den ersten Kilometern, die Leder-Alcantara-BezĂŒge zeigten keine Stressfalten. Dazu kein Knarzen oder Klappern, sogar der Navi-Monitor surrte noch so prĂ€zise in seine Höhle zurĂŒck wie am Anfang des Dauertests. Der Blick in den AUTO BILD-Kummerkasten bestĂ€tigte diesen Eindruck. Auch die Leser hatten praktisch keine Probleme mit ihren A6 dieses Typs. Der Zweiliter-Diesel ĂŒberzeugte mit Kraft, ZuverlĂ€ssigkeit und Sparsamkeit. Dank ordentlich Drehmoment ließ sich der Avant schaltfaul fahren und machte ein automatisiertes Getriebe beinahe ĂŒberflĂŒssig. Dazu kam er bei sachter Gangart auf einen Top-Verbrauch unterhalb von sechs Litern und dadurch eine Mega-Reichweite von mehr als 1000 Kilometern. Auch der durchschnittliche Verbrauch ließ sich sehen. 7,7 Liter gingen angesichts vieler schneller Autobahn-Kilometer völlig in Ordnung. Am Ende war es nur ein einziger Defekt, der die Note von 1+ auf 1- drĂŒckte. Auf der letzten Fahrt fing der Kombi auf einmal an, wie ein Sportwagen zu röhren. Bei der Zerlegung kam die Ursache raus: eine defekte AbgaskrĂŒmmerdichtung. Reparaturkosten: gerade mal 350 Euro. Auch imbeizeigte sich die QualitĂ€t des. Nach beinharten 100.000 Kilometern wirkte derfrisch wie am ersten Tag. Und er wurde wahrlich nicht geschont, musste eilige Reporter und schwere Fotokoffer aus dem winterlichen Norden Europas in den warmen SĂŒden schleppen. Diewaren noch straff und schonten das Kreuz wie auf den ersten Kilometern, diezeigten keine Stressfalten. Dazu kein Knarzen oder Klappern, sogar dersurrte noch so prĂ€zise in seine Höhle zurĂŒck wie am Anfang des Dauertests. Der Blick in denbestĂ€tigte diesen Eindruck. Auch die Leser hatten praktisch keine Probleme mit ihrendieses Typs. DerĂŒberzeugte mit Kraft, ZuverlĂ€ssigkeit und Sparsamkeit. Dank ordentlichließ sich der Avant schaltfaul fahren und machte ein automatisiertes Getriebe beinahe ĂŒberflĂŒssig. Dazu kam er bei sachter Gangart auf einenunterhalb vonund dadurch einevon mehr als 1000 Kilometern. Auch der durchschnittliche Verbrauch ließ sich sehen.gingen angesichts vieler schneller Autobahn-Kilometer völlig in Ordnung. Am Ende war es nur ein, der die Note von 1+ auf 1- drĂŒckte. Auf der letzten Fahrt fing der Kombi auf einmal an, wie ein Sportwagen zu röhren. Bei der Zerlegung kam die Ursache raus: eine defekte. Reparaturkosten: gerade mal 350 Euro.

Die Kritik der Redaktion hĂ€lt sich bei diesem hervorragenden Ergebnis naturgemĂ€ĂŸ in Grenzen. Es beginnt bei der Aufpreispolitik der IngolstĂ€dter. Der Testwagen hatte Extras im Wert von 20.000 Euro an Bord und man nahm sie kaum wahr. Der sparsame TDI nagelte nach dem Kaltstart unerwartet ruppig-rustikal und der Allradantrieb Quattro fehlte. Dass das eine Frage des an der richtigen Stelle gesetzten Kreuzchens ist, ist klar. Doch der Frontantrieb war auf nasser Fahrbahn unerwartet deutlich ĂŒberfordert. Dass die VorderrĂ€der beim Anfahren scharren, passt nicht zu einem Auto dieser Preisklasse. Ebenso wenig wie die arg klein geratenen Ablagen im Cockpit einem Reiseauto dieses Kalibers gerecht werden.

Bei gebrauchten A6 gibt es kaum Probleme