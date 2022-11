Bereits in der fünften Generation kämpft der A6 von Audi gegen 5er BMW und Mercedes E-Klasse um die Krone bei den Oberklassen-Limousinen. Natürlich gibt es den Audi-intern C8 genannte Ingolstädter auch mit Hybridantrieb.

Dabei fährt der Audi mit einer Kombination aus modernem Verbrennungs- und Elektromotor. Satte 299 PS liefert das System insgesamt. Dank Rekuperation kann während der Fahrt elektrische Energie zurückgewonnen werden. So behält Effizienz immer die Oberhand. Rein elektrisch soll der A6 Hybrid bis zu 70 Kilometer nach der realitätsnahen WLTP-Norm schaffen.

Vollladung in nur zwei Stunden



Den Durchschnittsverbrauch des A6 Hybrid gibt Audi übrigens mit 1,9 bis 2,1 Liter an – vorausgesetzt man nutzt die elektrische Energie und lädt regelmäßig den Speicher (17,9 kWh) auf. Die maximale Ladeleistung beträgt 7,4 kW. Damit solle eine Vollladung an einem entsprechend leistungsfähigem Stromanschluss in nur zwei Stunden möglich sein.