Den Startschuss für das E-Auto-Segment von Audi gab vor fast drei Jahren das SUV Audi e-tron . Inzwischen wird der Name e-tron auch für das kleinere Schwestermodell Q4 e-tron sowie für den sportlichen e-tron GT genutzt – damit ist der Begfriff zum Label der Elektromobilität mit den vier Ringen geworden. Wer das 4,90 Meter lange e-tron-Original sein Eigen nennen möchte, der muss mindestens einen Kaufpreis von 69.100 Euro einplanen. Soll es nicht die Basisversion e-tron 50 quattro sein, sondern der 300 kW starke e-tron 55 quattro oder das 370 kW starke Topmodell e-tron S quattro, dann klettert dieser Basispreis schnell auf über 93.000 Euro. Zum Glück ist das Elektro-SUV im Leasing derzeit wieder einmal günstig zu haben!





Gewerbekunden den Audi e-tron 50 quattro mit einer Leistung von 230 kW bereits ab 249 Euro netto pro Monat leasen. Die im Angebot aufgeführte einmalige Sonderzahlung in Höhe von 5000 Euro entspricht exakt der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, die beim e-tron-Angebot auf jeden Fall erfüllt wird. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können. Die im Angebot aufgeführte einmalige Sonderzahlung in Höhe von 5000 Euro entspricht exakt der Umweltprämie , die dem Leasingnehmer nach korrekter und fristgerechter Beantragung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet wird. Voraussetzung für die volle Rückzahlung ist eine, die beim e-tron-Angebot auf jeden Fall erfüllt wird.

Audi e-tron leasen mit variabler Kilometerleistung

Die tatsächliche Höhe der monatlichen Leasingrate hängt gleich von drei Variablen ab. Da es sich um ein Bestellfahrzeug handelt, lässt sich das Elektro-SUV frei konfigurieren und mit allerhand optionalen Extras aufwerten. Der dann steigende Listenpreis spiegelt sich natürlich auch in den Leasingraten wider. Beim zweiten Faktor, der Laufzeit des Leasings, kann man zwischen 24 und 36 Monaten wählen. Wer den e-tron länger fahren möchte, der muss mit einer höheren Rate rechnen. In der Basisversion beträgt der monatliche Aufpreis aber nur acht Euro netto. Etwas deutlicher macht sich die ebenfalls den eigenen Bedürfnissen anpassbare Laufleistung bemerkbar. Ausgehend von einem Grundwert von jährlich 10.000 Kilometern kann man die Laufleistung in 5000-km-Schritten bis zu einem Maximalwert von 30.000 km pro Jahr erhöhen. So können auch Vielfahrer den Audi e-tron voll und ganz genießen. Zusätzlich fallen noch einmalige Bereitstellungskosten in Höhe von 701,68 netto (835 Euro brutto) an.