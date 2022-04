Der Audi e-tron GT ist ein echter Elektro-Sportler. Nicht nur sein Äußeres wirkt dynamisch und brachial, auch die technischen Daten haben's in sich: Mit 350 kW (476 PS ), 245 km/h Höchstgeschwindigkeit, 475 km Reichweite (nach WLTP) und einer 93,4-kWh-Batterie sticht der e-tron GT heraus. Im Overboost werden aus den 350 kW (476 PS) kurzfristig sogar 390 kW (530 PS). Und auch auf den Sound müssen die Fahrer nicht verzichten: Audi imitiert einen Klappenauspuff mit einer individuell einstellbaren Soundanlage.



Der e-tron GT ist mit einem Basispreis von 101.600 Euro allerdings kein Schnäppchen. Günstiger geht's mit dem aktuellen Leasing-Angebot für Geschäftskunden. Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Geschäftskunden den Audi e-tron GT aktuell für 899 Euro netto pro Monat leasen . Hinzu kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 5035 Euro netto.

THG-Prämie auch beim E-Auto-Leasing möglich



Der elektrische Audi e-tron GT ist außerdem für die THG-Prämie qualifiziert, denn die gilt auch bei Leasing-Fahrzeugen. Um einen dreistelligen Betrag im Jahr ganz einfach wiederzubekommen, muss der Halter sein Fahrzeug lediglich beim Umweltbundesamt anmelden.

Drei Jahre Audi e-tron GT fahren für 38.287 Euro



Die Vertragslaufzeit ist auf 36 Monate festgelegt, die jährlichen Freikilometer betragen 10.000 km. Hinzu kommen Überführungskosten in Höhe von 888,25 Euro netto. Daraus ergeben sich Gesamtleasingkosten von 38.287,25 Euro netto (36 mal 899 Euro plus 888,25 Euro plus 5035 Euro).

Dafür erhalten Kunden einen frei konfigurierbaren Neuwagen, der serienmäßig mit Allradantrieb und Allradlenkung, 21-Zoll-Rädern, Matrix-LED-Scheinwerfern, Akustikverglasung für die Seitenscheiben und Head-up-Display vorfährt.

Außerdem ist der e-tron GT bei diesem Deal in "Daytonagrau Perleffekt" lackiert und dank "Assistenzpaket plus" mit dem Remote Parkassistent plus ausgestattet.