Wow,. Nach dem Ausmessen steht aber fest: Am meisten Platz genießen die Piloten im Q3, knapp dahinter und immer noch richtig gemütlich folgen BMW und Mercedes. Wie beim Audi empfangen uns im GLA zudem ebenso, die Münchner polstern ihre recht schmalen Sitze dagegen etwas zu straff. Jetzt ab nach hinten. Und da lässt sich kaum noch ein Unterschied ausmachen. Alle drei bieten, selbst mitwird die. Und falls doch, liegt es nicht an den Autos. Die geben ihr Bestes, in Q3 und X1 lassen sich die(60:40) längs verschieben. Bietet Mercedes gegen Aufpreis auch, steckte im Testwagen aber nicht drin.

Licht und Schatten: Mit 530 Litern hat der Q3 den größten Kofferraum – aber auch die höchste Ladekante.

Vielleicht hätten dann auch noch ein paar VDA-Quader mehr in den Gepäckraum gepasst. So meldet deroffiziell "nur"– Audi und BMW schaffen jeweils eine große Reisetasche mehr. Kleiner Trost: Wie BMW beweist Mercedes einBei 69 Zentimeter Ladehöhe muss jede Wasserkiste sieben Zentimeter weniger hochgewuchtet werden als im Q3. Derverwöhnt zudem mit einem. Der erlaubt auch mit Gepäck schnell noch was in die Reserveradmulde zu stopfen. BMW scheint einzu haben. Auch dieam Hebel im Fahrer-Fußraum mögen wir sehr. Nie wieder an schmutzigen Haubenkanten fummeln. Darunter steckt dann auch ein Ölpeilstab, der sich allerdings schwarz vor schwarz tarnt. Beim Q3 trägt er Signalgelb, bei Mercedes fehlt er ganz. Ölstand nur über Bordcomputer (kann 30 Minuten dauern!). Und wenn der mal spinnt?