Wer nicht leiden will, muss schön sein. Auch wenn das Sprichwort im Original irgendwie anders lautet, trifft unsere Neuinterpretation mindestens genauso direkt ins Schwarze. Denn gut aussehen macht vieles einfacher. In (fast) allen Lebenslagen. Und sogar Autos profitieren von einer. Immerhin gehört daszu den wichtigsten Kaufargumenten. Gleich nach Platz und, na klar, dem Preis. Wie der optische Reiz liegt der beiundhoch. Ob zu Recht, klärt unser Vergleich.

Sehr ordentlich: Vorn sitzen wir am liebsten im Q3. Auch hinten kneift der Audi ganz und gar nicht.

Der Range fährt hier nur mit 150 PS vor, weil der stärkere Bruder (D180, plus 2100 Euro) verhindert war. Doch derpasst vom Preis perfekt, allestarten um die 43.000 Euro. Am liebsten reisen wir im Q3. Vorn bekommen selbst die Klitschkos keinen Beef. Im X1 müssten die Box-Brüder flacher atmen, damit die Schultern nicht schubbern. Außerdem sind dieim Münchner sparsamer gepolstert als die des Q3, thronen wir im X1 leicht zu hoch. Das gilt auch für den Evoque, in den wir mitauch am höchsten hinaufsteigen müssen und wo die Oberschenkel eine ausziehbare Sitzfläche vermissen. Die coupéhafte Linie des Range kostet im Fond, anders als bei den Deutschen lässt sich die Bank nicht verschieben. Die flachendes Briten stören zudem die Rück-Sicht.