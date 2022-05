Der Audi Q4 e-tron bietet Platz wie ein großes SUV und fährt sich dabei geschmeidig und wendig. Im Fazit des AUTO BILD-Tests heißt es: "Eine Mischung aus Raumwunder und Sprintüberraschung – der Q4 e-tron ist gelungen!" Der Q4 e-tron kommt in vier Varianten: 35 e-tron, 45 e-tron, 45 e-tron quattro und 50 e-tron quattro.

Das Topmodell, den 50 e-tron mit Allradantrieb , gibt es ab 53.600 Euro. Etwas günstiger wird es mit dem Basismodell, das es ab 41.900 Euro zu haben ist. Die technischen Daten sind völlig ausreichend: Der Q4 35 e-tron kommt mit 125 kW (170 PS), schafft eine Reichweite von bis zu 339 Kilometern und fährt maximal 160 km/h schnell. Wer nicht mindestens 41.900 Euro zahlen will, bekommt das Elektro-SUV im Leasing zu attraktiven Konditionen!

Wie bei den meisten Elektro-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro hinzu. Dieser Betrag wird bei diesem Deal direkt an den Händler gezahlt und anschließend vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet.

Die Vertragslaufzeit ist bei diesem Deal auf 48 Monate festgelegt, die jährlichen Freikilometer betragen 10.000. Neben der monatlichen Leasingrate fallen einmalig Überführungskosten in Höhe von 609,24 Euro netto (725 Euro brutto) an. Daraus ergeben sich – exklusive Umweltprämie – Gesamtleasingkosten von 13.041,24 Euro netto (48 mal 259 Euro plus 609,24 Euro).