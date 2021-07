D ie attraktiven Leasingangebote zum Audi Q4 e-tron reißen nicht ab. Aktuell werden die ersten Elektro-SUVs der Baureihe auf MEB-Basis ausgeliefert – und gleichzeitig gibt es immer wieder attraktive Leasingdeals. Monatliche Leasingraten unter 200 Euro sind inzwischen keine Seltenheit mehr, doch in der Regel gibt es den Plattformbruder von VW ID.4 und Skoda Enyaq dann nur in der absoluten Basisausstattung. Das ist bei diesem Angebot anders, denn der hier gezeigte Q4 hat nicht nur das S-Line-Exterieurpaket, sondern auch zahlreiche weitere Extras an Bord! iereißen nicht ab. Aktuell werden die erstender Baureihe aufausgeliefert – und gleichzeitig gibt es immer wieder attraktive Leasingdeals. Monatliche Leasingraten unter 200 Euro sind inzwischen keine Seltenheit mehr, doch in der Regel gibt es dendann nur in der absoluten Basisausstattung. Das ist bei diesem Angebot anders, denn der hier gezeigte, sondern auch zahlreiche weitere Extras an Bord!

drei unterschiedlichen Leistungsstufen (Q4 35 e-tron , Q4 40 e-tron und Q4 50 e-tron) sowie aus zwei Karosserievarianten (Q4 e-tron und Q4 e-tron Sportback) wählen. Die Basisversion 35 e-tron mit 125 kW Leistung und etwa 340 Kilometer Reichweite steht ab 41.900 Euro (vor Abzug aktuell geltender Prämien) bei den Händlern. Mit ein paar Extras steigt dieser Preis schnell auf knapp 50.000 Euro. Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden den Audi Q4 35 e-tron mit guter Ausstattung (Bruttolistenpreis: 48.042 Euro) momentan für 199 Euro netto leasen, was einem Leasingfaktor von guten 0,49 entspricht. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Beim neuen Q4 können die Kunden zwischen

Laufzeit ist mit 24 Monaten bei 10.000 Freikilometern pro Jahr angegeben. Gegen Aufpreis (209 Euro netto pro Monat) kann der Q4 auch für 36 Monate geleast werden. Wem die 10.000 Kilometer nicht ausreichen, der kann die Laufleistung auf maximal 30.000 Kilometer pro Jahr anheben, dann kostet das Elektro-SUV monatlich 299 Euro netto. In jedem Fall kommen noch Überführungskosten in Höhe von 747,90 Euro netto (890 Euro brutto) obendrauf, sodass sich die Gesamtleasingkosten für zwei Jahre auf 5523,90 Euro netto (199 Euro x 24 plus 747,90 Euro) belaufen. Die

Zum Angebot Wallbox + Ökostrom in der AUTO BILD-Edition

Was ist mit der Umweltprämie?

Kurios ist, dass die Vorauszahlung/Verrechnung der BAFA-Umweltprämie (bis zu 6000 Euro netto) im Angebot nicht erwähnt wird. Bei ernsthaftem Interesse sollten Leasingnehmer hier vor Vertragsabschluss noch mal explizit nachfragen. Einzige Voraussetzung ist die sogenannte "Eroberungsprämie", bei der der Leasingnehmer durch Vorlage eines auf ihn ausgestellten Fahrzeugscheins vorweisen muss, dass er seit mindestens sechs Monaten im Besitz eines Fahrzeugs ist, das nicht aus dem VAG-Konzern stammt.

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! Beim angebotenen Audi Q4 35 e-tron in der Farbe "Kieselgrau" handelt es sich um ein vorkonfiguriertes Bestellfahrzeug mit S-Line-Exterieur und weiteren Ausstattungs-Highlights wie beispielsweise Assistenzpaket, Einparkhilfe plus, MMI Navigation plus, Virtual Cockpit, 20-Zoll-Felgen, Sportfahrwerk , Sitzheizung und LED-Scheinwerfern. Die Lieferzeit ist mit neun Monaten angegeben.