erDas SUV ist überaus solide und liefert nur selten Grund zur Beanstandung. Gebrauchte sind Wertstabil, wer ein gutes Angebot findet, sollte schnell zuschlagen. Das gilt besonders für Exemplare wie diesen Q5 aus dem Jahr 2012. Das Ingolstädter Mittelklasse-SUV mit Turbodiesel steht für weniger als 15.000 Euro zum Verkauf!Wie die meistenwird auch dieser von der VAG-Allzweckwaffe 2.0 TDI angetrieben.Damit ist der Allradler mehr als ausreichend motorisiert. Geschaltet wird über eine Sechsgang-Handschaltung. Bei vorsichtiger Gangart sind Verbräuche von etwa sieben Litern Diesel auf 100 Kilometer drin. Leider schafft der Motor nur Euro 5, was Innenstadt-Fahrverbote bedeuten könnte. Glanzresultate erzielt derdagegen in Sachen Haltbarkeit.Bis auf wenige rissige Bremsschläuche zeigt sich derin keinem Bereich besonders anfällig. Das ist doppelt beruhigend, denn die Ersatzteilpreise liegen-typisch auf Premium-Niveau.

Laut Inserat ist der148.758 Kilometer gelaufen. Das entspricht genau dem Durchschnitt gleichaltriger Exemplare, die haltbare Technik zeigt sich davon in aller Regel unbeeindruckt. Derwird als scheckheftgepflegt und unfallfrei beschrieben, an der Frontschürze vorne rechts ist eine kleine Schramme zu sehen. Neu kostete das SUV knapp 40.000 Euro. Mit TÜV und einem Jahr Garantie möchte der Händler jetzt noch 14.499 Euro haben . Damit ist das der aktuell günstigste Q5 auf dem AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt (Stand: 27.04.2020)! Nicht nur in Anbetracht der Wertstabilität gebrauchter Q5 also ein sehr gutes Angebot!