itbot Fahreigenschaften und Qualität auf gewohntem Premium-Niveau und verkaufte sich glänzend. Da musste für den Nachfolger nicht viel geändert werden. Der startete 2017 und ist erst auf den zweiten Blick vom Vorgänger zu unterscheiden.Dabei ist der Neue bis zu 90 Kilogramm leichter, was sich positiv auf Verbrauch und Fahrdynamik auswirkt.– das sind gut 20.000 Euro unter dem ehemaligen Neupreis!

Das speckige Lenkrad verrät die hohe Laufleistung, ansonsten wirkt das Cockpit frisch. ©Heycar/Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG

DerDas Cockpit wartet mit Stoffsitzen auf, aus dem Mitteltunnel ragt ein manueller Getriebehebel. Statt des Virtual Cockpits blickt der Fahrer auf analoge Uhren. Dass trotzdem gut 5000 Euro in Extras flossen, liegt daran, dass Audi auch für Kleinigkeiten relativ viel Geld verlangt. Das Lenkrad mit erweiterter Bedienfunktion zum Beispiel kostete 150 Euro Aufpreis, Sitzheizung vorne 360 Euro.Bei allenStandard ist dagegen die tadellose Verarbeitung und hervorragende Materialqualität. Da macht auch ein Exemplar mit Buchhalterausstattung keine Ausnahme.Antriebsseitig ist der kleineverbaut. Auf den-typischen Quattro-Antrieb muss man hier verzichten, die Kraft fließt über ein manuelles Sechsganggetriebe an die Vorderräder.Auch das geht für ein Mittelklasse-aber voll in Ordnung. Der Motor erfüllt zudem die Euro-6-Norm. Allgemein fährt sich der Q5 geschliffen und unaufgeregt. AUTO BILD ALLRAD bescheinigte dem Premium-den Titel als womöglich bestes Alltagsauto auf dem Markt.