Audi Q5 Diesel und Hybrid: Test und Kaufberatung

etzt nicht erschrecken! Der-Trumm in Daytonagrau kostet 90.800, sein turboblauer Kollege 80.220 Euro. Liegt daran, dass der Kreuzchenmacher im-Pressefuhrpark irgendwie die Nerven verloren und alles reingepackt hat, was geht. Günstig sindund dernamens 55 TFSI e quattro aber auch nackt nicht, fürist trotzdem einer ein Schnapper!

Hybrid oder Diesel? Die Antwort auf diese Frage hängt ganz klar von der Lade-Infrastruktur ab.

Weil die Bundesregierung auf der Straße sehen will, setzt das Finanzamt für den e quattro einean, halb so viel wie für einen puren Verbrenner. Oder anders: Wer sich für 70.000 Euro einen gut ausgestatteten Q5-Firmenwagen als Plug-in-Hybrid bestellt, versteuert. Wobei wir auch schon einen der beiden Vorteile abgehakt hätten. Den anderen hören Sie nicht. Wer will, fährt den Hybriden(Audi sagt 40, AUTO BILD kommt auf 36 Kilometer). Kann sich lohnen, wenn der Weg zur Arbeit exakt so lang und in der Tiefgarage eine Steckdose vorhanden ist. Wir tankten nach der 155-Kilometer-Testrunde von AUTO BILD– macht unterm Strich. Derdes SQ5 schlürfte auf dieser Strecke 9,95 Liter – macht