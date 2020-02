ach drei Jahren Bauzeit bekommt der Audi Q5 in der zweiten Jahreshälfte 2020 ein Facelift . Zum ersten Mal dürfte es vom Q5 künftig auch eine coupéhafte Sportback-Version geben.Wahrscheinlich fällt der derzeit recht massive Rahmen in Zukunft schmaler aus, und ein Wabengitter verleiht der Front etwas mehr Sportlichkeit. Die Frontschürze mit angedeutetem Unterfahrschutz orientiert sich am Design des großen Q8 . Das gilt auch fürs Heck, das beim Q5 Sportback naturgemäß coupéhafter gezeichnet ist. Auf das durchgehende Rücklicht muss das SUV wahrscheinlich verzichten.

Zum Facelift des Audi Q5 dürfte auch eine Sportback-Version mit coupéhaftem Heck auf den Markt kommen.

In den Innenraum gehört das aktuelle MMI mit 10,1-Zoll-Monitor. Das MMI kommt ohne Dreh-Drück-Schalter, stattdessen wird das System per Touch- oder Spracheingabe bedient. An der Motorenpalette dürfte sich nichts ändern. Bedeutet: Benziner und Diesel mit vier und sechs Zylindern sowie zwei Plug-in-Hybride. Der Grundpreis für den Q5 dürfte auf dem aktuellen Niveau bleiben, also bei etwa 45.000 Euro. Derzeit gibt es das SUV ab 44.700 Euro. Für den Sportback wird wahrscheinlich ein Aufpreis fällig.