Wer sich für einen gebrauchten Audi Q5 (8R) interessiert, muss sich um die Technik fast keine Gedanken machen. Hier kommen Angebote und Infos, was der Q5 taugt.

Fridays for Future" in der Kritik. Viele halten die hochgebockten Pkw für zu groß und zu durstig. Doch dem Audi Q5 der Baureihe 8R (2008 bis 2016) wird die Kritik nicht gerecht. Der relativ kompakte Ingolstädter gibt sich stabil, zeigt sich beim TÜV als sehr nachhaltig und begeistert auch an anderer Stelle. Den Dauertestwagen von AUTO BILD ALLRAD wollte die Redaktion nach 100.000 Kilometern am liebsten gar nicht wieder hergeben. Und als Gebrauchter weiß der Q5 trotz durchschnittlich hoher Laufleistungen zu überzeugen. Der Interessent braucht nur genügend Kleingeld. SUVs stehen nicht erst seit "" in der Kritik. Viele halten die hochgebockten Pkw für zuund zu. Doch demder Baureihe(2008 bis 2016) wird die Kritik nicht gerecht. Der relativ kompakte Ingolstädter gibt sich, zeigt sich beimals sehr nachhaltig und begeistert auch an anderer Stelle. Den Dauertestwagen vonwollte die Redaktion nach 100.000 Kilometern am liebsten gar nicht wieder hergeben. Und alsweiß dertrotz durchschnittlichzu überzeugen. Der Interessent braucht nur genügend Kleingeld.

drei Kauftipps aus unserem Gebrauchtwagenmarkt. Bei allen ist im Preis eine Gebrauchtwagengarantie mit drin: In Hamburg wird ein Audi Q5 2.0 TDI in Brillantschwarz verkauft. Der Audi schafft Euro 6, ist sowohl unfallfrei als auch scheckheftgepflegt und hat 70.041 Kilometer auf der Uhr. Preis: 20.450 Euro. Hier geht's zum Angebot Audi Q5 2.0 TDI in Hamburg Audi Q5 3.0 TDI an. Dieser Wagen schafft laut Anzeige ebenfalls Euro 6, er wurde im März 2014 das erste Mal zugelassen und ist 110.921 Kilometer gelaufen. Auch dieser Q5 wird als unfallfrei und scheckheftgepflegt beschrieben. Er kostet 21.900 Euro. Hier geht's zum Angebot Audi Q5 3.0 TDI in Alzey Audi Q5 2.0 TFSI vom November 2016. Dieser Audi hat 63.169 Kilometer abgespult und ist wie die beiden anderen unfallfrei wie scheckheftgepflegt. 23.990 Euro werden aufgerufen. Hier geht's zum Angebot Audi Q5 2.0 TFSI in Kassel Stärken und Schwächen des Q5 und die Punkte, auf die man vor dem Kauf unbedingt achten sollte. Hier kommen zunächstaus unserem. Bei allen ist im Preis einemit drin: In Hamburg wird einin Brillantschwarz verkauft. Derschafft, ist sowohlals auchund hatauf der Uhr. Preis:In Alzey (Rheinland-Pfalz) bietet ein Händler einen ebenfalls schwarzenan. Dieser Wagen schafft laut Anzeige ebenfalls, er wurde imdas erste Mal zugelassen und istgelaufen. Auch dieser Q5 wird alsundbeschrieben. Er kostetIn Kassel (Hessen) inseriert ein Händler schließlich einen weißenvom. Dieser Audi hatabgespult und ist wie die beiden anderenwiewerden aufgerufen.Hier sindunddes Q5 und die Punkte, auf die man vor dem Kauf unbedingt achten sollte.

Der Audi Q5 (8R) macht den TÜV-Prüfern kaum Arbeit

Der Q5 ist geräumig und nicht allzu protzig. Bei der HU bekommt der Eigner keine grauen Haare. TÜV-Report 2020 notiert zum Audi Q5 (8R) als erstes, er sei hochwertigst verarbeitet. Nicht gut, sehr gut oder hochwertig. Nein, hochwertigst! Technisch gesehen ist der Audi eine Mischung aus A4 und A6 . Er erblickte 2008 das Licht der Welt, 2012 folgte ein kleines Facelift. Der Q5 (8R) fährt beinahe oberklassig. Klar, für den Alltag langt der 2.0 TDI aus dem VW-Regal völlig. Doch zu voller Form läuft der zeitlos gestaltete Wagen erst mit Sechszylinder auf. Und die Mehrkosten halten sich in erträglichem Rahmen. Am besten passt der 3.0 TDI mit 240 PS, der jederzeit für passenden Vortrieb sorgt und mit dem erhältlichen Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe hervorragend zusammenarbeitet. Der Durst des V6 hält sich für Hubraum und Leistung des Motors sowie Gewicht des Fahrzeugs im Rahmen. Auf acht Liter zu kommen, ist keine Schwierigkeit. Wichtig für Großstädter: Ab 2014 erfüllten die Diesel nach und nach die Euro-6-Norm. Damit sind sie nach aktuellem Stand der Dinge von Vierzylinder-Benziner gab es mit 180 bis 245 PS. Obendrauf kam dann noch ein 3,2-Liter-V6 mit 270 beziehungsweise 272 PS. Die großartige Prüfbilanz des Q5 schmälern nur zwei Punkte. Vereinzelt beanstanden die Prüfer ab der zweiten HU die Antriebswellen. Auch der Zustand der Bremsschläuche kann für Kopfschütteln sorgen. Ein Rückruf betrifft jüngere Wagen: 2011 erhielten einige Autos wegen Bruchgefahr ein neues Glasschiebedach. Dernotiert zum(8R) als erstes, er seiverarbeitet. Nicht gut, sehr gut oder hochwertig. Nein, hochwertigst! Technisch gesehen ist dereine Mischung ausund. Er erblickte 2008 das Licht der Welt, 2012 folgte ein kleines Facelift. Der(8R) fährt beinahe oberklassig. Klar, für den Alltag langt deraus demvöllig. Doch zu voller Form läuft der zeitlos gestaltete Wagen erst mitauf. Und die Mehrkosten halten sich in erträglichem Rahmen. Am besten passt der, der jederzeit für passenden Vortrieb sorgt und mit dem erhältlichen Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe hervorragend zusammenarbeitet. Derhält sich für Hubraum und Leistung des Motors sowie Gewicht des Fahrzeugs im Rahmen. Aufzu kommen, ist keine Schwierigkeit. Wichtig für Großstädter: Aberfüllten die Diesel nach und nach die. Damit sind sie nach aktuellem Stand der Dinge von Fahrverboten nicht betroffen.gab es mit 180 bis 245 PS. Obendrauf kam dann noch einmit 270 beziehungsweise 272 PS. Die großartigedesschmälern nur zwei Punkte. Vereinzelt beanstanden die Prüfer ab der zweiten HU die. Auch der Zustand derkann für Kopfschütteln sorgen. Einbetrifft jüngere Wagen:erhielten einige Autos wegenein neues

Kaum ein Dauertester wollte den Q5 3.0 TDI hergeben

Hängerbetrieb ist für den kompakten Audi eine leichte Übung, selbst mit Doppelkupplungsgetriebe. Dauertest-Q5 der Redaktion von AUTO BILD ALLRAD gerne wieder aus der Hand geben. Das ist außergewöhnlich, weil die erfahrenen AUTO-BILD-Tester sehr genau hinschauen und Fahrzeuge nur dann loben, wenn sie es sich ehrlich verdient haben. Der silberne Q5 3.0 TDI erfreute die Kollegen mit seinem stämmigen Auftritt und seinem geräumigen Zuschnitt auf überschaubar großer Grundfläche. Anders ausgedrückt bedeutet das: Alle hatten viel Platz im Auto und der Audi passte trotzdem in normale Parklücken. Im Parkhaus wurde es gerne mal in der Breite etwas eng. Das sollten Stellplatzmieter im Hinterkopf haben. Vor allem längere Überland- und Autobahnfahrten machten den Testern viel Spaß. Das jederzeit fühlbare Angebot an Kraft und Leistung machte es möglich, nicht immer voll drauftreten zu müssen. Das sparte Kraftstoff, schonte Motor und Getriebe und erhöhte den Fahrkomfort. Fast zehn Prozent der 100.000 Kilometer legte der Audi unter Ausnutzung der Maximalzuglast mit einem großen Autotransportanhänger im Schlepptau zurück. Mit Bravour! Das Doppelkupplungsgetriebe hielt trotz zahlreicher Unkenrufe durch und der Kraftstoffverbrauch erhöhte sich weniger stark als zunächst vermutet. Kaum ein Fahrer wollte dender Redaktion vongerne wieder aus der Hand geben. Das ist außergewöhnlich, weil die erfahrenen AUTO-BILD-Tester sehr genau hinschauen und Fahrzeuge nur dann loben, wenn sie es sich ehrlich verdient haben. Der silberneerfreute die Kollegen mit seinem stämmigenund seinem geräumigenauf überschaubar großer. Anders ausgedrückt bedeutet das: Alle hatten viel Platz im Auto und derpasste trotzdem in normale Parklücken. Imwurde es gerne mal in deretwas eng. Das sollten Stellplatzmieter im Hinterkopf haben. Vor allem längeremachten den Testern viel Spaß. Das jederzeit fühlbare Angebot an Kraft und Leistung machte es möglich, nicht immer voll drauftreten zu müssen. Das sparte Kraftstoff, schonte Motor und Getriebe und erhöhte den Fahrkomfort. Fastderlegte derunter Ausnutzung der Maximalzuglast mit einem großenim Schlepptau zurück. Mit Bravour! Dashielt trotz zahlreicher Unkenrufe durch und dererhöhte sich weniger stark als zunächst vermutet.

Auch Kritikpunkte fielen am Vor-Facelift-Q5 auf. So nervte die fummelige Abdeckung über der wegschwenkbaren Anhängerkupplung ebenso wie die fragwürdige Koppelung der Rückfahrkamera mit dem Ultraschallpiepser. Schaltete man letzteren zum Schonen der Nerven aus, verschwand auch das Bild der Kamera. Ähnlich unverständlich war, dass sich das MMI die zuletzt gewählte Fahrwerkseinstellung nicht merkte und vor jeder Fahrt neu programmiert werden wollte. Von Defekten blieb der Audi bis auf eine Ausnahme verschont. Bei rund 91.000 Kilometern wurde plötzlich die Lenkung schwergängig, es leuchteten zahlreiche Leuchten und das Display warnte vor einem Ausfall der Ladeanlage und einer Überhitzung des Motors. Auslöser: Wenige Tage zuvor war bei einer Fahrt durch den Wald ein Ast von der Seite aus in den Motorraum eingedrungen und hatte den Keilrippenriemen zerstört.

Der Audi Q5 begeistert auch als Gebrauchter