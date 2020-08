Erlkönig: Audi Q5 Sportback in China fast ungetarnt gesichtet

eueDie Bilder sind auf dem amerikanischen Autoblog " Carscoops " aufgetaucht und stammen ursprünglich von der chinesischen Seite "Autohome". Die neuen Aufnahmen zeigen das, was die Dachform und die grundlegenden Änderungen zum bisherigen Q5 betrifft, sollte der Erlkönig aber einige Rückschlüsse auch für Europa erlauben.

Das Heck erinnert stark an das des Audi Q3 Sportback. Der Q5 könnte seine Leuchtengrafik übernehmen. ©Autohome

Auffälligstes Merkmal des Audi:. Ähnlich wie beim kleineren Q3 Sportback gibt sie dem Audi eine sportlichere Note, ohne dabei den Einsteigekomfort im Fond maßgeblich zu beeinträchtigen.Die LED-Scheinwerfer und Rückleuchten nähern sich auf den Fotos etwas an den Q3 Sportback an und bekommen eine leicht andere Form als das Q5 Facelift . Zwar sind die Leuchten auf den Bildern noch stark abgeklebt, allerdings verrät sie das freigelassene Stück am Rand.