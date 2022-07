Optisch präsentiert sich die hoch aufbauende Front mit einem großen, achteckigen Kühlergrill. Die schmalen Scheinwerfer sind mit einem über dem Grill verlaufenden Leuchtenband verbunden, was ein wenig an den Toyota RAV4 erinnert. Seitliche Lufteinlässe unterstreichen das bullige Design des Q6.

SUV

MQB-Plattform

VW Talagon

In der Seitenansicht zeigen sich die Ausmaße dess deutlich, mit einem Radstand von knapp drei Metern und einer Gesamtlänge von knapp 5,1 Metern ist der Q6 aber nur minimal größer als der Q7 . Aber: Der Q6 ist nicht das größte Fahrzeug auf der, dieser Titel geht an den ebenfalls in China angebotenen(5,15 Meter lang).