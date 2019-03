Audi Q8 Abt Sportsline (2019): Test, Tuning, Preis

napp fünf Meter lang und zwei Meter breit: So einkommt nicht gerade dezent rüber! Trotzdem siehtnoch Potenzial beim Auftritt des großenund verpasst dem Ingolstädter eine, einen exklusivenund ein paar

Die Front des getunten Q8 sieht brutal aus, wobei Abt Sportsline dafür nur teilweise verantwortlich ist. Der Tuner montiert einenin Glanzschwarz und färbt diepassend ein. Denhingegen gibt es im 700 Euro teuren Optikpaket schwarz direkt ab Werk. Am Heck wird ein Diffusoreinsatz montiert, der Platz für einenmit jeweils 102 Millimeter Rohrdurchmesser schafft. Der Dachkantenspoiler und der obligatorische Abt-Schriftzug runden den Auftritt ab.

Vier Rohre für den Diesel! Abt Sportsline bietet einen neuen Endschalldämpfer für das SUV-Coupé an.

Besonders stolz ist Abt auf den neu entwickelten, der exklusiv für den Audi Q8 in zwei verschiedenen Finishes angeboten wird. Kostenpunkt: Rund. In Verbindung mit dem modifizierten Luftfahrwerk, das das SUV-Coupé auf Wunsch bis zu 70 Millimeter tieferlegt, steht der Q8 deutlicher satter da als mit den ab Werk maximal 22-Zoll großen Felgen

Video: Abt Audi RS4+ (2019) Abt RS4+ mit bis zu 530 PS Zur Videoseite

Imbelässt es Abt beifür Armaturenbrett und Sitzverkleidungen und einem Startknopf mit Abt-Logo – der Rest ist Audi. Dafür legt Abt bei der Leistung nach: Serienmäßig leistet der286 PS und 600 Nm. Der Tuner verbaut die Abt-Power-Leistungssteigerung und pusht den Sechszylinder so aufundNm maximales Drehmoment. Das reicht, um den rund 2,2 Tonnen schweren Q8 in 6,1 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen – erst bei 245 km/h ist Schluss. Die Tuningteile sind ab dem zweiten Quartal erhältlich, detaillierte Preise gibt es aktuell noch nicht. Allerdings verrät Abt Sportsline, dass das carraraweiße Messefahrzeug knappkostet. Nur zum Vergleich: In der Basis ist derzu haben.