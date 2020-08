Mit reichlich Kilos tritt das neue Mercedes GLE Coupé gegen den Audi Q8 an. Ein Vergleich mit Gewicht, der am Ende einen knappen Sieger findet.

Platz 1 mit 563 von 800 Punkten: Mercedes GLE 350 d Coupé. Der kultivierte Antrieb und das überlegene MBUX-System bringen ihn nach vorn. Der Preis dafür ist hoch. Der kultivierte Antrieb und das überlegene MBUX-System bringen ihn nach vorn. Der Preis dafür ist hoch.

Platz 2 mit 557 von 800 Punkten: Audi Q8 50 TDI. Viel Platz, tolle Fahrleistungen, niedrigere Kosten. Beim Fahrwerk und dem Antrieb fehlt dem Q8 aber der letzte Schliff. Viel Platz, tolle Fahrleistungen, niedrigere Kosten. Beim Fahrwerk und dem Antrieb fehlt dem Q8 aber der letzte Schliff.

Übergewicht anscheinend zum guten Ton. Seit 2018 ergänzt der 2304-Kilo-Trumm Audi Q8 das Angebot zum Technikbruder Q7. Mit 2414 Kilo bringt sein Vergleichstestgegner Mercedes GLE Coupé noch mal stramme 110 Kilo mehr auf die Waage. Verkehrte Welt auf Rädern! Während Models noch unter jedem Gramm leiden und ein paar Wohlfühl-Kilos zu viel noch immer zu den Ausnahmen zählen, gehört in der Klasse der edlen SUVs anscheinend zum guten Ton. Seit 2018 ergänzt derdas Angebot zum Technikbruder Q7. Mitbringt sein Vergleichstestgegnernoch mal stramme 110 Kilo mehr auf die Waage.

Beim Auftritt lässt das GLE Coupé nichts anbrennen

Viel Prestige im Blech: Das Mercedes GLE Coupé macht optisch keinen Hehl aus seinem Anspruch. riesigem Stern im Grill, pompösen Lufteinlässen und breitem Heck beherrscht das GLE Coupé den ganz dicken Auftritt souverän. Der weiße Schwan mag nicht den höchsten Nutzwert fürs Geld bieten, bei Materialanmutung und Ambiente spielt er aber locker ganz vorne mit. Und der Audi? Auch kein Kind von Traurigkeit. Gegenüber dem zerklüfteten, asiatisch angehauchten Mercedes schwebt im Q8 mit seinen geraden Linien und großen Fensterflächen immer etwas Bauhaus-Geist mit. Mit einem Innenraum im Tanzsaal-Format vernascht er seinen deutlich enger geschnittenen Kontrahenten zum Frühstück. Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Der GLE löst keine klaustrophobischen Anfälle aus, sondern bietet auf allen Plätzen höchsten Langstreckenkomfort. Der Audi hat nur eben immer die entscheidenden Millimeter mehr, die den Unterschied zwischen viel und fürstlich machen. Gebrauchtwagen mit Garantie 28.445 € Mercedes-Benz GLE 350 d NaviComand, Diesel 147.100 km 147.100 km 190 kW (258 PS) 190 kW (258 PS) 10/2016 10/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.4 l/100km (komb.) CO2 169 g/km* 29.136 € Mercedes-Benz GLE 250 d °, Diesel 94.631 km 94.631 km 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 03/2016 03/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 5.7 l/100km (komb.) CO2 149 g/km* 29.990 € Mercedes-Benz GLE 250 d °, Diesel 110.900 km 110.900 km 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 01/2016 01/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 5.7 l/100km (komb.) CO2 149 g/km* 31.890 € Mercedes-Benz GLE 250 d, Diesel 74.481 km 74.481 km 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 06/2017 06/2017 Anfragen Zum Inserat Diesel, 5.9 l/100km (komb.) CO2 156 g/km* 32.470 € Mercedes-Benz GLE 350 d Spurhalt, Diesel 80.427 km 80.427 km 190 kW (258 PS) 190 kW (258 PS) 07/2016 07/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.6 l/100km (komb.) CO2 179 g/km* 32.890 € Mercedes-Benz GLE 250 d, Diesel 20.469 km 20.469 km 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 07/2016 07/2016 Anfragen Zum Inserat Diesel, 5.9 l/100km (komb.) CO2 156 g/km* 32.980 € Mercedes-Benz GLE 350 d Intelligent Light, Diesel 82.000 km 82.000 km 190 kW (258 PS) 190 kW (258 PS) 11/2015 11/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.4 l/100km (komb.) CO2 169 g/km* Mercedes-Benz GLE 350 d NaviComand, Diesel + Mercedes-Benz GLE 250 d °, Diesel + Mercedes-Benz GLE 250 d °, Diesel + Mercedes-Benz GLE 250 d, Diesel + Mercedes-Benz GLE 350 d Spurhalt, Diesel + Mercedes-Benz GLE 250 d, Diesel + Mercedes-Benz GLE 350 d Intelligent Light, Diesel + In Kooperation mit Mitim Grill,undbeherrscht dasden ganzsouverän. Der weiße Schwan mag nicht den höchsten Nutzwert fürs Geld bieten, beispielt er aber locker ganz vorne mit. Und der Audi? Auch kein Kind von Traurigkeit. Gegenüber dem zerklüfteten, asiatisch angehauchten Mercedes schwebt immit seinenundimmer etwasmit. Mit einemvernascht er seinen deutlich enger geschnittenen Kontrahenten zum Frühstück. Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Der GLE löst keine klaustrophobischen Anfälle aus, sondern bietet auf allen Plätzen höchsten Langstreckenkomfort. Der Audi hat nur eben immermehr, die den Unterschied zwischen viel und fürstlich machen.

Die Antriebskombination des Audi wirkt ungeschliffen

Video: Audi Q8 (2018) Audis SUV-Coupé im Test Zur Videoseite bodenständig geht es unter den Hauben zu. In beiden Fällen sorgt ein Dreiliter-Diesel für angemessenen Vortrieb. Mit 286 PS produziert der V6 im Audi 14 PS mehr als der Benz mit 272 PS. In Kombination mit seinem Gewichtsvorteil macht ihn das in jeder Lebenslage schneller und sparsamer. Er beschleunigt besser, ist elastischer und bietet mit 245 zu 226 km/h die deutlich höhere Endgeschwindigkeit. So weit zu den objektiven Fakten. Subjektiv wendet sich das Blatt. Im Fahrbetrieb wirkt der TDI unharmonischer und rauer. Erst geht nichts, dann irgendwann, völlig unvermittelt, kommt viel Turbobums und damit der Tritt ins Kreuz. Zudem wirkt der Achtstufenwandler im Ingolstädter immer etwas träge und nicht ganz bei der Sache. Kein Vergleich zum geschliffenen Auftritt des GLE, der seine neun Fahrstufen mit Bedacht sortiert, weich und exakt die Wünsche seines Fahrers umsetzt – immer untermalt vom zwar weit entfernten, aber herrlich heiseren Knurren des Motors. Gebrauchtwagen mit Garantie 63.980 € Audi Q8 50 TDI quattro S line, Diesel 44.098 km 44.098 km 210 kW (286 PS) 210 kW (286 PS) 04/2019 04/2019 Anfragen Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* 64.500 € Audi Q8 50 TDI quattro S Line, Diesel 22.490 km 22.490 km 210 kW (286 PS) 210 kW (286 PS) 10/2018 10/2018 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.6 l/100km (komb.) CO2 172 g/km* 66.690 € Audi Q8 50 TDI quattro, Diesel 55.500 km 55.500 km 210 kW (286 PS) 210 kW (286 PS) 08/2018 08/2018 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.8 l/100km (komb.) CO2 180 g/km* 66.950 € Audi Q8 45 TDI quattro, Diesel 10.999 km 10.999 km 170 kW (231 PS) 170 kW (231 PS) 09/2019 09/2019 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.7 l/100km (komb.) CO2 176 g/km* 67.900 € Audi Q8 50 TDI qu HDMatrix s-line Stadt Tour Allradlenkung, Diesel 11.800 km 11.800 km 210 kW (286 PS) 210 kW (286 PS) 11/2018 11/2018 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.8 l/100km (komb.) CO2 180 g/km* 67.980 € Audi Q8 3.0 TDI quattro 50, Diesel 26.026 km 26.026 km 210 kW (286 PS) 210 kW (286 PS) 12/2018 12/2018 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.6 l/100km (komb.) CO2 178 g/km* 68.216 € Audi Q8 45 TDI qu, Diesel 13.200 km 13.200 km 170 kW (231 PS) 170 kW (231 PS) 06/2019 06/2019 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.4 l/100km (komb.) CO2 169 g/km* Audi Q8 50 TDI quattro S line, Diesel + Audi Q8 50 TDI quattro S Line, Diesel + Audi Q8 50 TDI quattro, Diesel + Audi Q8 45 TDI quattro, Diesel + Audi Q8 50 TDI qu HDMatrix s-line Stadt Tour Allradlenkung, Diesel + Audi Q8 3.0 TDI quattro 50, Diesel + Audi Q8 45 TDI qu, Diesel + In Kooperation mit In Relation zur Fahrzeugklasse geradezugeht es unter den Hauben zu. In beiden Fällen sorgt einfür angemessenen Vortrieb. Mitproduziert der14 PS mehr als der. In Kombination mit seinemmacht ihn das in jeder Lebenslage. Er beschleunigt besser, ist elastischer und bietet mit 245 zu 226 km/h die deutlich höhere Endgeschwindigkeit. So weit zu den objektiven Fakten.wendet sich das Blatt. Im Fahrbetrieb wirkt der TDI. Erst geht nichts, dann irgendwann, völlig unvermittelt, kommt viel Turbobums und damit der Tritt ins Kreuz. Zudem wirkt derim Ingolstädter immerund nicht ganz bei der Sache. Kein Vergleich zum, der seine neun Fahrstufen mit Bedacht sortiert, weich und exakt die Wünsche seines Fahrers umsetzt – immer untermalt vom zwar weit entfernten, aberdes Motors.

SUV-Panzer fast schon etwas Sportsgeist auf. Besonders, wenn das aufpreispflichtige Active-Body-Control-Fahrwerk geordert wurde. Im "Curve"-Modus walzt der GLE dann nicht nur alle Fahrbahnunebenheiten gekonnt weg, er legt sich auch wie ein Biker in die Kurve. Klingt, als würde Ottfried Fischer Polka tanzen, funktioniert aber so gut, dass der Benz dem Audi in jeder Lebenslage locker um die Ohren fährt. Zumal sich die Luftfederung des Ingolstädters gerade bei kurzen Stößen immer wieder mal verhaspelt. So kommt in demfast schon etwasauf. Besonders, wenn dasgeordert wurde. Imwalzt der GLE dann nicht nur alle Fahrbahnunebenheiten gekonnt weg, er legt sich auch. Klingt, als würde Ottfried Fischer Polka tanzen, funktioniert aber so gut, dass der Benz dem Audi in jeder Lebenslage locker um die Ohren fährt. Zumal sich diegerade bei kurzen Stößen immer wieder mal verhaspelt.

Die Preise der SUV-Coupés bewegen sich in höchsten Sphären

Man muss sie sich leisten können: Der Q8 bleibt knapp unter, der GLE liegt über 90.000 Euro. serienmäßigem Allradantrieb natürlich völlig unbekannt, Kraxeltalent allerdings auch. Schon der Gedanke, die riesigen 22-Zöller des Audi könnten im Kies verkratzen, treibt uns den Schweiß auf die Stirn. Die beiden potenten Hochsitze legen ihren Schwerpunkt auf das gediegene Reisen. Alternativ können sie aber auch kräftig was an den Haken nehmen. Vorausgesetzt, es wurde ein Kreuzchen bei der Luftfederung gemacht, sind beide Kontrahenten mit einer Anhängelast von 3,5 Tonnen für klassenübliche Herausforderungen wie schwere Pferdeanhänger fast schon überqualifiziert. Mit Q8 und GLE können Wassersportler auch kleinere Segeljachten zum Landgang ausführen. Immer vorausgesetzt, dass nach Überweisung der heftigen Preise noch das notwendige Kleingeld übrig ist. Im Testtrimm schlägt der Audi mit 87.953 Euro zu Buche, noch mal 4325 Euro mehr kostet der Benz, bei dem damit eine "9" an erster Stelle steht und der auch bei Wartung, Versicherung und Eigenschaftswertung nichts schenken, riecht alles nach einem Sieg für den Audi. Traktionsprobleme sind beiden danknatürlich völlig unbekannt, Kraxeltalent allerdings auch. Schon der Gedanke, diedes Audi könnten im Kies verkratzen, treibt uns den Schweiß auf die Stirn. Die beidenlegen ihren Schwerpunkt auf das. Alternativ können sie aber auch kräftig was an den Haken nehmen. Vorausgesetzt, es wurde ein Kreuzchen bei der Luftfederung gemacht, sind beide Kontrahenten mit einerfür klassenübliche Herausforderungen wie schwere Pferdeanhänger fast schon überqualifiziert. Mit Q8 und GLE können Wassersportler auch kleinere Segeljachten zum Landgang ausführen. Immer vorausgesetzt, dass nach Überweisung dernoch das notwendige Kleingeld übrig ist. Im Testtrimm schlägt derzu Buche, noch mal, bei dem damit eine "9" an erster Stelle steht und der auch bei Wartung, Versicherung und Verbrauch den Kürzeren zieht. Weil sich die beiden in dernichts schenken, riecht alles nach einem Sieg für den Audi.

Wäre da nicht das überlegene MBUX-Bediensystem im GLE, gegen das die Audi-Lösung keine Chance hat. Die Sprachbedienung im Benz funktioniert so gut und authentisch, dass einige Fahrer gewillt sein könnten, ihrem Auto ihr Herz auszuschütten – endlich hört mal jemand zu. Am Ende setzt sich der Benz mit nur sechs Punkten in Führung. Ein Abstand, der für Audi-Fans kaum ins Gewicht fallen dürfte

Das Fazit: Audi und Mercedes liefern mit ihren SUV-Coupés klare Statements gegen den Magerwahn. So unvernünftig die beiden auch scheinen, ihre wirtschaftlichen Diesel retten die Umweltbilanz. Gegenüber Limousinen haben sie zudem einen ganz dicken Vorteil: die riesigen Anhängelasten. Audi Q8 vs. Mercedes GLE zur Galerie

Audi und Mercedes liefern mit ihren SUV-Coupés klare Statements gegen den Magerwahn. So unvernünftig die beiden auch scheinen, ihre wirtschaftlichen Diesel retten die Umweltbilanz. Gegenüber Limousinen haben sie zudem einen ganz dicken Vorteil: die riesigen Anhängelasten.