OBD-Adapter Jetzt den Carly-Adapter bestellen und mit Rabattcode AUTOBILD 15 % sparen! Fehlerdiagnose, Codierung und Gebrauchtwagen-Check: Mit dem OBD-Adapter für Android und iOS holst du dir die Kontrolle über dein Auto zurück! Zum Angebot In Kooperation mit

alle mit Allrad an. Und einem halben Liter Hubraum pro Zylinder. Bei der Zahl der Zylinder gehen die Meinungen dann schon wieder auseinander. Sind nun vier, fünf oder sechs das Maß der Dinge? Finden wir heraus! Folgen Sie uns bitte auf dem Weg zum Ruhm. Alle Wege mögen nach Rom führen. Aber nicht zu Ruhm. Was es dafür braucht, zeigen diese drei leistungsstarken Kompakten. Im Detail unterscheiden sie sich stark voneinander. Langweilig wird es indes mit keinem. Grundsätzlich einig ist sich das Trio beim Antrieb: Audi , BMW und Mercedes tretenan. Und einem halben Liter Hubraum pro Zylinder. Bei der Zahl der Zylinder gehen die Meinungen dann schon wieder auseinander. Sind nun vier, fünf oder sechs das Maß der Dinge? Finden wir heraus! Folgen Sie uns bitte auf dem Weg zum Ruhm.

Play Audi RS 3 (2021): Test - erste Fahrt - Kompakt - Motor - PS - Preis - Info So fährt der neue Audi RS 3



Audi RS 3 Limousine: Luxus und Liebe

Das edel eingerichtete Interieur gefällt mit vielen angenehm mechanischen Tasten, die sich – im Gegensatz zu einem großen Touchdisplay – blind bedienen lassen. Das Lenkrad liegt mit seinem griffigen Lochleder toll in der Hand. Unten ist es abgeflacht, was bei Drifts eher nützt als behindert. Wer dennoch auf klassische Formen steht: Es gibt aufpreisfrei eine runde Alternative. Die Sitze sind okay, aber tendenziell auf entspanntes Reisen getrimmt. Eine (Halb-)Schalen-Alternative bietet Audi nicht an. Seitenhalt ist vorhanden, viel haben wir auf unserer schnellen Runde nicht vermisst.

Hinweis Audi RS 3 im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt Zu den Angeboten Pfeil

Torque Splitter an der Hinterachse, mit dem jedes Rad über eine separate Lamellenkupplung einzeln angesteuert werden kann – bei Bedarf mit bis zu 100 Prozent der nach hinten geleiteten Kraft. Die Folge: Haftungsabriss, Quertreiberei, Fahrspaß – in exakt dieser Reihenfolge. Das zu erleben setzt allerdings ein gewisses Können voraus. Instinktiv ist das Driften mit dem frontantriebsbasierten Allrad jedenfalls nicht – obwohl die leicht feuchte Strecke in diesem Fall hilft. Längsdynamisch bleibt der RS 3 mit 3,7 Sekunden auf 100 km/h tatsächlich eine Zehntel unter der Werksangabe. Der Sound des Fünfzylinders ist ein Ohrenschmaus und sorgt für Gänsehaut. Das Fahrwerk bietet nun einen, mit dem jedes Rad über eine separate Lamellenkupplung einzeln angesteuert werden kann – bei Bedarf mit bis zu 100 Prozent der nach hinten geleiteten Kraft. Die Folge: Haftungsabriss, Quertreiberei,– in exakt dieser Reihenfolge. Das zu erleben setzt allerdings ein gewisses Können voraus. Instinktiv ist dasmit dem frontantriebsbasierten Allrad jedenfalls nicht – obwohl die leicht feuchte Strecke in diesem Fall hilft. Längsdynamisch bleibt der RS 3 mit 3,7 Sekunden auf 100 km/h tatsächlich eine Zehntel unter der Werksangabe. Der Sound desund sorgt für Gänsehaut.

Nässe-Schwäche der Keramikbremsen beim RS 3



optionalen Keramikbremse auf der Vorderachse ausstaffiert. So etwas in der Kompaktklasse anbieten zu können ist schon eine Wucht. Und wäre bei trockenem Asphalt sicher auch griffig. Im Nassen sind die Bremsen dagegen gern mal unberechenbar. Und genau so kommt es: Wir müssen an den extremen Bremspunkten viel früher Geschwindigkeit rausnehmen als mit den beiden stahlbestückten Kontrahenten. Im Grenzbereich gibt sich der Ingolstädter dagegen tendenziell nervös an der Hinterachse. Nur wer versucht, zu viel Tempo in die Kurve mitzunehmen, erntet böses Untersteuern. Wie sich die Konzepte auf der Rundstrecke schlagen, interessiert uns natürlich trotz der feuchten Piste. Der Audi – so unsere Befürchtung – könnte vor allem seine Probleme beim Bremsen bekommen. Denn die Ingolstädter haben IN-RS 3305 mit derauf der Vorderachse ausstaffiert. So etwas in deranbieten zu können ist schon eine Wucht. Und wäre bei trockenem Asphalt sicher auch griffig.. Und genau so kommt es: Wir müssen an den extremen Bremspunkten viel früher Geschwindigkeit rausnehmen als mit den beiden stahlbestückten Kontrahenten. Im Grenzbereich gibt sich der Ingolstädter dagegen tendenziell nervös an der Hinterachse. Nur wer versucht, zu viel Tempo in die Kurve mitzunehmen, erntet böses Untersteuern.

Play BMW M240i vs. Porsche Cayman (2021): Test - Vergleich - Motor Fährt das 2er Coupé dem Porsche davon?



BMW M240i Coupè: Die reine Lehre

Cockpit kennen wir aus dem an die Polsterung müssen sich der Rücken des Fahrers und vor allem der seitliche Rippenbereich jedoch erst mal gewöhnen. Spontane Freundschaft schließen wir dagegen mit dem rassigen Reihensechser und dem heckbetonten Allrad. Fühlt sich einfach herrlich nach BMW an. Bei Bedarf schaltet der M240i nämlich nicht wie Audi und Mercedes die Hinter-, sondern die Vorderräder dazu und zieht so die Fuhre im Extremfall wieder gerade. Daskennen wir aus dem 4er , das knubbelig gepolsterte Lenkrad liegt gut in der Hand. Lenkübersetzung und -rückmeldung gefallen uns ausgesprochen gut. Die wulstigen Sportsitze dagegen – na ja. Einstellbereich und Einbautiefe sind zwar optimal,müssen sich der Rücken des Fahrers und vor allem der seitliche Rippenbereich jedochmal. Spontane Freundschaft schließen wir dagegen mit dem rassigen Reihensechser und dem. Fühlt sich einfach herrlich nach BMW an. Bei Bedarf schaltet der M240i nämlich nicht wie Audi und Mercedes die Hinter-, sondern die Vorderräder dazu und zieht so die Fuhre im Extremfall wieder gerade.

Hinweis BMW M240i im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt Zu den Angeboten Pfeil

technische Nähe zum größeren M440i erklärt schließlich, warum der Tendenziell schwänzelt der Münchner am Limit aber sowieso am liebsten mit dem Heck, bevor er womöglich ins Untersteuern abdriftet. Diegrößerenerklärt schließlich, warum der 2er im Vergleich zum Rest der Truppe geradezu fett geraten ist. 1720 Kilogramm zeigt unsere Messwaage – exakt 90 Kilo mehr als der A 45 S und satte 142 schwerer als der Audi. Immerhin lasten anteilig weniger Pfunde vorn als bei den Mitstreitern.

Play Mercedes-AMG A 45 S (2021): Test - Sachsenring - Schnee Wilde Schneefahrt mit dem A 45 S auf dem Sachsenring



Mercedes-AMG A 45 S: Leistung und Lust



Schalensitze, die aber mit 3891 Euro teuer bezahlt werden wollen, sowie das griffige Lenkrad mit Mikrofaserbezug und 12-Uhr-Marker deuten dann an, was wirklich in diesem AMG steckt. Der mit 421 PS nach wie vor stärkste Großserien-Vierzylinder scheint den Kompakten geradezu zu zerreißen. Der Allrad arbeitet nicht unähnlich zum Audi, inklusive Driftmodus. Der länger stabil, bricht dann umso unvermittelter aus. Das Interieur wirkt vertraut, die Bedienung gelingt über Sprachbefehle oder Fingertipps angenehm leicht. Die zupackenden, die aber mitbezahlt werden wollen, sowie das griffige Lenkrad mit Mikrofaserbezug und 12-Uhr-Marker deuten dann an, was wirklich in diesemsteckt. Der mitnach wie vorscheint den Kompakten geradezu zu zerreißen. Der Allrad arbeitet nicht unähnlich zum Audi, inklusive Driftmodus. Der AMG bleibt allerdings, bricht dann umso unvermittelter aus.

Hinweis Mercedes-AMG A 45 im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt Zu den Angeboten Pfeil

Reifenthema sein. Audi fährt einen rollwiderstandsoptimierten Bridgestone Potenza Sport, die anderen beiden Michelin PS 4 S mit Herstellerkennung. Egal welchen Weg Sie am Ende beschreiten, ruhmreiche Fahrten nach Rom bieten alle.

Verbunden mit dem immensen Punch und der hervorragend dosierbaren Bremse ist er jedoch im Nassen um Welten schneller als der Audi. Könnte natürlich auch ein (hier geht's zum Ganzjahresreifen-Test) sein. Audi fährt einen rollwiderstandsoptimiertenPotenza Sport, die anderen beiden4 S mit Herstellerkennung. Egal welchen Weg Sie am Ende beschreiten, ruhmreiche Fahrten nach Rom bieten alle.