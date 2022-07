Der Audi RS 3 ist das stärkste Kompakt-Modell der Marke. Und das bedeutet: praktische Ausmaße gepaart mit viel Leistung. Um genau zu sein, sind es stolze 400 PS, ein maximales Drehmoment von 500 Nm und Allradantrieb. Der Fünfzylinder-Turbomotor katapultiert die Limousine – es gibt den RS 3 als Limo oder Sportback – innerhalb von 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Geschaltet wird dabei mit einem Siebengang-S-Tronic-Getriebe.





Da der Basispreis bei 63.500 Euro liegt, kommt man leider nicht so einfach in den Genuss, die Sport-Limo zu fahren (der Sportback kostet 2000 Euro weniger). Doch dank eines attraktiven Leasing-Angebots können Privatkunden einen Großteil dieser Summe umgehen!

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es die RS 3 Limousine 2.5 TSFI quattro aktuell für 644 Euro brutto im Monat. Dafür können Privatkunden den Audi 48 Monate lang und 10.000 Kilometer im Jahr fahren. Auch Vertragslaufzeiten von 36 (769 Euro brutto) oder 60 Monaten (654 Euro brutto) sind möglich. Und wer den garantierten Fahrspaß etwas häufiger genießen möchte, kann die jährlichen Freikilometer in 5000er-Schritten auf 30.000 erhöhen.

Drei Jahre Audi RS 3 fahren für unter 30.000 Euro



Eine Anzahlung ist bei diesem Deal nicht nötig, jedoch die einmalige Zahlung der Bereitstellungskosten in Höhe von 965 Euro brutto. Der RS 3 kann direkt vom Werk in Ingolstadt oder Neckarsulm abgeholt werden. Auch eine Haustürlieferung soll möglich sein, eine Angabe zu den Kosten gibt der aber Händler nicht. Im günstigsten Fall ergeben sich so Gesamtleasingkosten von 28.649 Euro brutto (36 mal 769 Euro plus 965 Euro).

Optional können sich Kunden für eine Kfz-Versicherung (84 Euro brutto im Monat) und einen Wartungs- und Verschleißservice (25 Euro brutto im Monat) entscheiden.

Lackierung und Ausstattung können noch angepasst werden



Sowohl die Lackierung als auch die Ausstattung kann vom Kunden noch angepasst werden. Aktuell ist der RS 3 in Kemoragrau Metallic lackiert und der Innenraum in schwarzem Feinnappa-Leder mit Wabensteppung gefasst. In der Ausstattung sind unter anderem das Optikpaket schwarz plus und das Assistenzpaket mit Navigationssystem enthalten.

Und weiter kommt der Audi mit 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, beheizbaren Sportsitzen vorne, einem Mulitfunktionslenkrad mit Schaltwippen, einer Zwei-Zonen-Klimaautomatik, einem virtual Cockpit mit 10,25-Zoll-Display und einer Einparkhilfe vorne, seitlich und hinten (mit Rückfahrkamera).



Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! Die Lieferzeit fällt bei diesem Deal mit 56 Wochen leider ziemlich lang aus.