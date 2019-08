Am neuen Audi RS 6 sind nur: Dach, Heckklappe, Vordertüren könnten theoretisch ausgetauscht werden. Alle anderen Karosserieteile sind eigenständig. Am deutlichsten sieht man das an der Front mit ihren A7-Scheinwerfern, dem modifizierten Kühlergrill und den je 40 Millimeter breiteren Radhäusern.