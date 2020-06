Doch zurück zur Mission Vollgas: Vor dem Highspeed-Run wiegt Youtuber "Motoroli.de" den RS 7 noch auf einer Industrie-Waage. Ergebnis: rund 2200 Kilo. Umso beeindruckender ist die Beschleunigung auf der Autobahn. Zu Beginn des Videos erklärt "Motoroli.de" noch, dass es sich um ein Kundenfahrzeug handelt: "Ich werde es nicht überstrapazieren." Doch von Zurückhaltung ist auf der Autobahn nichts mehr zu sehen. Der mindestens 962 PS starke RS 7 geht brutal nach vorne.Bei 310 km/h schaltet der Fahrer in den siebten Gang, und weiter geht's.Weiterer interessanter Fakt: Normalerweise zeigen die Tachos in den meisten Autos immer ein paar Prozent zu viel an. Bei diesem RS 7 ist es ab etwa 350 km/h genau andersrum, der Tacho zeigt weniger an als die GPS-Messung. 363,7 km/h laut GPS sind auf dem Tacho des RS 7 360 km/h – das könnte daran liegen, dass der Tacho einfach nicht für solche Geschwindigkeiten ausgelegt und geeicht wurde.Noch ein Hinweis: Vollgasfahrten auf der Autobahn sind bei Youtube extrem beliebt, innerhalb weniger Tage erzielen solche Videos oft Hunderttausende Aufrufe.