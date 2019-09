Audi RS 7 Sportback: Test, Preis, Motor

Die teils unentschlossene Lenkung und die zu hohe Sitzposition fielen uns negativ auf im neuen RS 7.

Das macht Spaß, denn die Ingenieure von Audi Sport setzen auf: Das System imschlägt bei niedrigem Tempo mit maximal fünf Grad gegenläufig zur Vorderachse ein, steigert so die Agilität in Kurven. Oberhalb von etwa 100 km/h wechselt der Audi in einen parallelen Lenkeinschlag von höchstens zwei Grad und stabilisiert beim Spurwechsel. Auch in der Praxis funktioniert das so gut, dass wir dem Audi gedanklich ein paar Zentner abziehen, so wuselig schmeißt er sich in die Serpentinen.