Der neue Mercedes-AMG EQE 53 muss für Schwindelanfälle nicht einmal fahren – hier bringen schon die Eckdaten das Gehirn ins Trudeln. 687 PS! 240 Spitze! 1000 Newtonmeter Drehmoment. Tausend! Das sind die Eckdaten eines Supersportlers im Mantel eines Ökomobils.

Elektrosportler im Vergleich Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Zum Angebot Testsieger Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ Audi RS e-tron GT Porsche Taycan Turbo

Vom Format des AMG gibt es noch ähnliche Kandidaten – aus Ingolstadt und Zuffenhausen. Wir haben die drei spannendsten Super-Elektroautos für einen Vergleich zusammengetrommelt. Gegen den neuen Mercedes-AMG treten an: der Audi RS e-tron GT mit 646 Overboost-PS sowie der (ebenfalls mithilfe einer kurzzeitig aktivierten Leistungsspitze) 680 PS starke Porsche Taycan Turbo.

Zoom Krasses Trio: Mercedes-AMG EQE, Audi RS e-tron GT und Porsche Taycan zeigen, was in Sachen Elektroauto und Sport so geht.





Der Schwächste hat hier 646 PS



Alle drei Boliden packen mächtig pralle Akkupakete in den Wagenboden. Im Mercedes spenden Zellen mit nutzbaren 90,56 kWh Kapazität die Energie, bei Audi und Porsche versorgen Batterien mit 83,7 kWh (ebenfalls netto) die Elektromaschinen. Abzüglich der "Netto-Puffer" und vorausgesetzt, die Autos werden mit Verbräuchen rund um die WLTP-Werte bewegt, soll der Mercedes in der Folge eine Reichweite von rund 478 Kilometer schaffen.

Fahrzeugdaten Modell Audi RS e-tron GT Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ Porsche Taycan Turbo Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Spitzenleistung Abzweigung Abzweigung Dauerleistung Abzweigung Abzweigung maximale Spitzenleistung Abzweigung Abzweigung maximales Drehmoment Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Reichweite* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Batterieart Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität nutzbar Abzweigung Abzweigung Ladeleistung AC/DC Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebremst/ungebremst Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Synchronelektromotor je ein Motor vorn und hinten 440 kW (598 PS) 142 kW (193 PS) 475 kW (646 PS) – Boost-Modus 830 Nm 250 km/h v. Einganggetriebe, h. Zweiganggetriebe Allradantrieb Scheiben/Scheiben, gelocht, innenbel. 265/35–305/30 R 21 Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 9,5–11,5 x 21" 481 km 20,5 kWh/100 km Lithium-Ionen 83,7 kWh bis 22/270 kW vorn im Kotflügel links und rechts (CCS) 68 dB(A) – – hinten 350 l, vorn 85 l 4989/1964–2158**/1414 mm 2900 mm 142.500 Euro 157.680 Euro Synchronelektromotor je ein Motor vorn und hinten 460 kW (625 PS) 185 kW (252 PS) 505 kW (687 PS) – AMG-Dynamik-Plus 1000 Nm 240 km/h Einganggetriebe Allradantrieb Scheiben/Scheiben, gelocht, innenbel. 265/35–295/30 R 21 Y Michelin Pilot Sport EV 9,5–10,5 x 21" 478 km 21,9 kWh/100 km Lithium-Ionen 90,6 kWh bis 22/170 kW hinten rechts (CCS) 71 dB(A) 750/750 kg 75 kg 430 l 4964/1900–2104**/1495 mm 3120 mm 109.920 Euro 138.242 Euro Synchronelektromotor je ein Motor vorn und hinten 460 kW (625 PS) 142 kW (193 PS) 500 kW (680 PS) – Boost-Modus 850 Nm 260 km/h v. Einganggetriebe, h. Zweiganggetriebe Allradantrieb Scheiben/Scheiben, gelocht, innenbel. 265/35–305/30 R 21 Y Pirelli P Zero 9,5–11,5 x 21" 466 km 22,2 kWh/100 km Lithium-Ionen 83,7 kWh bis 22/270 kW vorn im Kotflügel links und rechts (CCS) 67 dB(A) – – hinten 366 l, vorn 84 l 4963/1966–2144**/1381 mm 2900 mm 156.348 Euro 175.270 Euro



Porsches theoretischer Wirkungskreis beträgt demnach 466 Kilometer, Audi (der sich ja das Technikgerüst mit dem Taycan teilt) schafft nach dieser Formel angeblich 481 Kilometer. Allerdings: Wir haben andere Verbrauchszahlen ermittelt.

Zoom Versprechen gebrochen: Statt 478 Kilometer nach WLTP schafft der AMG EQE 53 im Test nur 288 Kilometer.





Auf unserer Praxisrunde mit schneller gefahrenem Autobahnanteil vernichtet zum Beispiel der AMG fast doppelt so viel Energie auf 100 Kilometer, wie von Mercedes versprochen. Am Ende schmilzt der Aktionsradius des EQE auf rund 290 Kilometer. Audi und Porsche kommen im realen Leben auch nur 320 Kilometer weit.

Im EQE reisen die Passagiere am bequemsten



In seinen Dimensionen ist Mercedes ehrlicher. Das stattlichste Auto hier im Feld bietet auch am meisten Raum. Fahrer, Beifahrer und Passagiere sitzen bequem und fühlen sich wohl, sogar das Gepäck hat am meisten Platz.

Gleichzeitig ist Mercedes der einzige Hersteller, der seinem XL-Stromer eine Anhängerkupplung zugesteht – auch wenn hier lieber nur Fahrradträger beziehungsweise knappe 750 Kilogramm Maximalgewicht an den Haken dürfen.

Vattenfall-Wallbox Mit der Wallbox bequem zuhause laden Wählen Sie Ihre Wunsch-Wallbox aus über 25 Modellen verschiedener Marken. Zum Angebot In Kooperation mit

Außerdem lässt sich der übersichtlichere Mercedes beim Rangieren besser abschätzen – für den Fahrer bedeutet das weniger Stress in engen Passagen. Schade: Der deutlich größere Wendekreis des EQE frisst ein dickes Stück dieses Vorteils gleich wieder auf.

Die bequemsten Vordersitze bietet unserer subjektiven Einschätzung nach ebenfalls der EQE. Die dicken Sessel fangen bequem auf und führen dennoch stramm genug bei kurviger Fahrt.

Kurven sind das Revier des Taycan



Apropos kurvige Fahrt: Das ist klar der große Spaß im Taycan. Die genaue Lenkung mit viel Gefühl (sogar noch sensibler als im sehr ähnlich konzipierten Audi) lässt herrlich präzise Fahrmanöver zu.

Zoom Der Porsche ist natürlich in der Spitze das schnellste Elektroauto (schafft 260!), sprintet den Konkurrenten aus dem Stand heraus davon.



Dazu passt das lebendige, aktive Wesen des Porsche. Trotz satter Grundhaltung hat der austarierte Stuttgarter noch etwas Leichtfüßiges, beim Anlenken sehr Folgsames.

RS e-tron ist zackig wie der Porsche



Der Audi läuft ähnlich, auch er lässt sich gerne zackig dirigieren. Allerdings bremst er – wie der Mercedes – deutlich verhaltener, wenn es um die Prüfung von 100 km/h auf 0 geht.

Hier zeigt Porsche, was fahrdynamisch möglich ist. Der Fahrer kann den immerhin 2,3 Tonnen schweren Gleiter innerhalb von 33 Metern zum Stillstand bringen – Respekt!

Zoom Der RS e-tron GT fährt sich ähnlich wie der Porsche, bremst aber ein wenig schlechter und sprintet zwei Zehntelsekunden langsamer.



Der Mercedes liegt besonders massig auf der Straße (fast 200 Kilogramm deftiger als Porsche und Audi), kann das jedoch über seine Allradlenkung kaschieren und gleichzeitig in den gediegeneren Fahrkomfort ummünzen. Klasse: Dicke Bodenwellen pariert er mit einem sanften Wiegen beim Ausfedern, schnell und kantige Anregungen glättet der Viertürer dabei ebenso souverän.

Auch läuft er besonders leise, lässt sich hervorragend über das Gaspedal dosieren und reagiert intelligent oder intuitiv adaptierbar rekuperierend auf Wechsel in den Schiebebetrieb.

Messwerte Modell Audi RS e-tron GT Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ Porsche Taycan Turbo Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–180 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung 0–230 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (lokal) Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung 1,4 s 3,3 s 4,9 s 7,1 s 8,9 s 11,1 s 15,0 s 1,6 s 1,8 s 2365/495 kg 49/51 % 11,2/11,4 m 505 mm 34,9 m 34,5 m 57 dB(A) 63 dB(A) 67/71 dB(A) 18,5 kWh/100 km 28,8 kWh/100 km (+40 %) 38,6 kWh/100 km 0 g/km 324 km 1,4 s 3,2 s 5,0 s 7,6 s 10,0 s 13,0 s 19,7 s 1,5 s 1,9 s 2559/536 kg 49/51 % 12,3/12,3 m 575 mm 35,7 m 34,9 m 53 dB(A) 61 dB(A) 63/68 dB(A) 25,5 kWh/100 km 35,6 kWh/100 km (+63 %) 42,4 kWh/100 km 0 g/km 288 km 1,3 s 3,1 s 4,7 s 6,8 s 8,4 s 10,4 s 14,2 s 1,5 s 1,8 s 2337/543 kg 49/51 % 11,3/11,3 m 500 mm 33,2 m 33,0 m 56 dB(A) 64 dB(A) 67/70 dB(A) 20,7 kWh/100 km 29,1 kWh/100 km (+31 %) 38,2 kWh/100 km 0 g/km 318 km



Der Vollständigkeit halber: Der Porsche ist natürlich in der Spitze das schnellste Elektroauto (schafft 260!), sprintet den Konkurrenten aus dem Stand heraus davon und zieht am Mercedes auch beim Beschleunigen aus mittleren Geschwindigkeiten heraus vorbei.

Dass der Mercedes – als Einziger hier mit nur einem Gang am Start – subjektiv gelassener in Richtung Horizont stürmt, ist sowohl dem fehlenden kleinen Schaltruck bei circa 90 km/h als auch der murmelnden Geräuschkulisse geschuldet. Weitere Details zum Vergleichstest gibt es in der Bildergalerie.



Bildergalerie Kamera Drei Elektrosportler im Vergleich 33 Bilder Pfeil