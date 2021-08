Auf der Suche nach Marktlücken haben vor allem deutsche Hersteller einen neuen Liebling, das SUV-Coupé . Beinahe jede SUV -Baureihe von BMW Mercedes und Co bekommt früher oder später einen Ableger mit nach hinten abfallender Dachlinie. Auch Audi wendet diesen Design-Kniff gerne an und hat sogar dem kompakten Q3 ein etwas stylischer gestaltetes Schwestermodell namens Q3 Sportback zur Seite gestellt. Wem der sportlichere Look nicht genügt und passend dazu auch in 4,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt werden will, der kann das mit dem Audi RS Q3 Sportback tun. Die schärfste Version des Sportback-SUVs mit glatten 400 PS garnieren das betont wuchtige Design und eine Fahrdynamik, die man einem SUV so nicht zutrauen würde. Allerdings haben solche Superlative auch ihren Preis.ist der Audi RS Q3 Sportback wirklich alles andere als ein Schnäppchen. Dennoch kann man auch beim Kauf des Über-Q3 sparen.