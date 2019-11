Audi RS Q8: Breiter ging es nicht!

Der neuesoll Audis große SUV-Coupé-Baureihe Q8 krönen.– und mit 2,3 Tonnen Leergewicht das schwerste RS-Modell. Bei den Fahrleistungen () fährt der RS Q8 dennoch in einer Liga mit den namhaften Vertretern aus der Sport-SUV-Kategorie. Zur direkten. Entsprechend gewichtig ist auch der Preis für den RS Q8:. Der Marktstart ist bereits für Anfang 2020 angekündigt.

Keine Chromteile in Sicht: Der RS Q8 soll nicht elegant wirken, sondern sportlich. Deshalb glänzt maximal der Klarlack auf Schwarz oder Carbon.

Der RS Q8 ist nichts für Schüchterne. Das große Audi-SUV strahlt Potenz aus. Das Fotofahrzeug in Javagrün ist mit dem Carbon-Paket ausgestattet – dieund unterstreichen die angriffslustige Optik des RS Q8. Nur beim RS Q8 zu finden sind die besondersund die drei angedeuteten Schlitze zwischen Grilleinfassung und Haube.Dafür gönnten ihm die Designer neue Schwellerverkleidungen und erstmals bis zu 23 Zoll große Felgen . Am Heck des RS Q8 dominieren der RS-spezifische Dachkantenspoiler, das seitliche Luftauslassdekor unterhalb der Rückleuchten und die Diffusor-Schürze mit den RS-typischen ovalen Endrohren rechts und links.

Die Daten sind also größtenteils bekannt:Eine Automatik mit acht Fahrstufen verteilt die Kraft an alle vier Räder. Die Fahrleistungen sind, zumindest auf dem Papier, beeindruckend:– das kostet allerdings Aufpreis, denn in der Basis macht der RS Q8 bei 250 km/h zu. Für einen sparsameren Umgang mit Brennstoff sollen ein Riemenstartergenerator und das 48-Volt-Bordnetz sorgen. Damit kann der RS Q8 rekuperieren und segeln, ohne dass der Verbrenner arbeiten muss. Für den Teillastbereich können vier der acht Zylinder zeitweise stillgelegt werden. Sie sollen aber ebenso schnell wieder zum Leben erwachen, sobald mehr Leistung abgerufen wird.