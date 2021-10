Mit demein Super-SUV im Programm, das eng mit demverwandt ist. Stattleistet der Vierliter-V8-Biturbo im, was trotzdem für 3,8 Sekunden bis Tempo 100 und 305 km/h Topspeed reicht. Im Vergleich zum deutlich über 200.000 Euro teuren Lambo ist derfast schon ein Schnäppchen. Wer nicht ganz so viel Kapital binden möchte, der bekommt das große SUV pro Monat!

600 PS für weniger als 1000 Euro pro Monat? Das ist mit diesem Leasingangebot kein Problem! Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können– und das. Die Laufzeit ist mitangegeben,. Auf den ersten Blick lassen sich beide Parameter nicht anpassen, im Zweifel sollte der Leasinggeber vor Vertragsabschluss mit der Frage nach kürzeren Laufzeiten und größeren Kilometerpaketen angesprochen werden. Einmalig obendrauf kommen noch Überführungskosten in Höhe von 1038,67 Euro netto (1236 Euro brutto), sodass sich für vier Jahre Gesamtleasingkosten von 48.942,67 Euro netto (998 Euro mal 48 plus 1038,67 Euro) ergeben.

Dafür bekommen die Kunden ein SUV, das seinesgleichen sucht. Im AUTO BILD-Einzeltest fasst Redakteur Stefan Novitski das Fahrerlebnis im RS Q8 so zusammen: "Nach drei Kurven sind wir vollkommen fassungslos. Wie um alles in der Welt ist es möglich, in diesem Koloss sozu fräsen? Unfassbar, aber es geht. Ganz leicht sogar." Neben der brachialen Leistung hat das Flaggschiff auch noch, und das serienmäßig. Zu den Highlights gehören: Vier-Zonen-Klimaautomatik, elektrische Heckklappe, MMI Navigation plus, Rückfahrkamera, Allradlenkung, 22-Zoll-Felgen, LED-Scheinwerfer , Optikpaket schwarz, RS-Sportsitze, Sitzheizung und vieles mehr. Wem das noch nicht reicht, der kann den RS Q8 gegen Aufpreis frei konfigurieren.