Da geht die Post ab: In 5,1 Sekunden stürmt der S7 TDI auf Tempo 100 und schafft maximal 250 km/h.

Das Prinzip kennt man bereits vonund: Bei niedrigen Drehzahlen greift der elektrische Verdichter dem Turbolader unter die Arme, schaufelt mit bis zukomprimierte Luft in die Brennräume desund verbessert so das Ansprechverhalten deutlich. Mit 48-Volt-Hauptbordnetz, Riemen-Starter-Generator und 10-Ah-Lithium-Ionen-Batterie wird der S7 TDI zudem zum Mild-Hybrid, der zwischen 55 und 160 km/h bis zukann. So drückt der Dieselsportler seinen Durchschnittsverbrauch auf 6,5 l/100 km. Dabei kann der S7 TDI auch dieschwingen. Zwar lässt sich ein ganz leichtes Luftholen nicht ganz kaschieren, aber schon aus demschiebt der V6-Diesel kräftig an und lässt schon ab 2500 Touren sein volles Newtonmeter von der Leine. Dank Allradantrieb geht es schlupffrei in, bei 250 Sachen schlägt der Begrenzer zu.